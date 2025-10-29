October 30, 2025
Nella mattinata odierna la Dott.ssa Paola Maria Bianca Schettini ha assunto le funzioni di Viceprefetto Vicario della Prefettura di Brindisi.
La dirigente, proveniente dalla Prefettura di Bari, vanta una lunga e qualificata esperienza maturata nel corso della sua carriera nell’Amministrazione Civile dell’Interno, durante la quale ha ricoperto diversi incarichi che le hanno consentito di approfondire le molteplici attività e funzioni proprie dell’istituzione prefettizia.

Nel corso dell’incontro di presentazione, il Prefetto Luigi Carnevale ha rivolto alla Dott.ssa Schettini un cordiale saluto di benvenuto, formulando i migliori auguri di buon lavoro e sottolineando l’importanza del contributo professionale e umano che la nuova dirigente apporterà all’attività della Prefettura, a servizio del territorio provinciale e delle comunità che ne fanno parte.

La Dott.ssa Schettini, nel ringraziare per l’accoglienza, ha espresso la piena disponibilità a mettere a disposizione della comunità brindisina la propria esperienza e il proprio impegno, nell’ottica di garantire una leale e proficua collaborazione tra le istituzioni, a servizio del bene comune.

