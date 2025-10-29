Nella mattinata odierna la Dott.ssa Paola Maria Bianca Schettini ha assunto le funzioni di Viceprefetto Vicario della Prefettura di Brindisi.

La dirigente, proveniente dalla Prefettura di Bari, vanta una lunga e qualificata esperienza maturata nel corso della sua carriera nell’Amministrazione Civile dell’Interno, durante la quale ha ricoperto diversi incarichi che le hanno consentito di approfondire le molteplici attività e funzioni proprie dell’istituzione prefettizia.

Nel corso dell’incontro di presentazione, il Prefetto Luigi Carnevale ha rivolto alla Dott.ssa Schettini un cordiale saluto di benvenuto, formulando i migliori auguri di buon lavoro e sottolineando l’importanza del contributo professionale e umano che la nuova dirigente apporterà all’attività della Prefettura, a servizio del territorio provinciale e delle comunità che ne fanno parte.

La Dott.ssa Schettini, nel ringraziare per l’accoglienza, ha espresso la piena disponibilità a mettere a disposizione della comunità brindisina la propria esperienza e il proprio impegno, nell’ottica di garantire una leale e proficua collaborazione tra le istituzioni, a servizio del bene comune.