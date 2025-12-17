Venerdì 19 dicembre, alle ore 18.30, il Castello Dentice di Frasso di San Vito dei Normanni (Brindisi) farà da cornice alla nona edizione del Premio Internazionale “Giuseppe Fasano” – Grottaglie Città delle Ceramiche, appuntamento che nel tempo si è affermato come uno dei momenti più significativi del calendario culturale pugliese. La manifestazione, ideata e promossa da Giuseppe Fasano, continua a rappresentare un punto di incontro tra memoria storica, valorizzazione del talento e attenzione al presente, in un dialogo costante tra tradizione artigianale e contemporaneità.

Il premio affonda le proprie radici nella secolare tradizione ceramica della famiglia Fasano, attiva dal 1620, e rende omaggio alla figura di Nicola Fasano, maestro artigiano e uomo di profonda sensibilità culturale. Il suo insegnamento, fondato sulla cura del dettaglio, sul rispetto del lavoro manuale e sulla trasmissione del sapere, resta il filo conduttore di un progetto che, edizione dopo edizione, amplia il proprio raggio d’azione, coinvolgendo ambiti diversi dell’arte, della cultura, dell’imprenditoria e dell’impegno civile.

La scelta del Castello Dentice di Frasso, residenza storica ancora abitata dalla famiglia d’origine e caratterizzata da arredi autentici, pavimentazioni antiche e un giardino secolare, contribuisce a rafforzare il valore simbolico dell’iniziativa. Un luogo che, anche grazie alla consolidata amicizia con il principe Giuliano Dentice di Frasso e la principessa Fabrizia Favia, si conferma spazio ideale per una cerimonia che intende celebrare l’eccellenza in tutte le sue forme.

La serata si aprirà con i saluti del Presidente del Premio, Giuseppe Fasano e dei principi Giuliano e Fabrizia Dentice di Frasso, la tradizionale laudatio del prof. Francesco Lenoci dal titolo “Il turismo benevolo Made In Puglia”, seguita dall’intervento del prof. Francesco Schittulli, che presenterà il suo ultimo libro “Una vita per vincere il cancro”. Un momento di riflessione che precederà il cuore della manifestazione: la cerimonia di conferimento dei premi dell’edizione 2025. Tra gli ospiti della serata figurano Yari Carrisi Power, le “nonnine di Ostuni” dell’associazione Il filo di Arianna, celebri per la loro esibizione con Tommy Cash nel brano “Espresso macchiato”, e le ballerine di pizzica dell’associazione Le Radici del Sud.

Ad essere premiati saranno Edoardo Winspeare, regista, sceneggiatore e attore, tra le voci più autorevoli del cinema d’autore legato al Sud Italia; Antonia Dell’Atte, icona della moda internazionale, che riceverà il riconoscimento insieme alla sorella Anna Rita Dell’Atte, designer e produttrice; Katherine Price Mondadori, da anni legata alla Puglia da un rapporto personale e culturale autentico; Michele Conenna, meteorologo e volto di Telenorba, accompagnato dalle celebri “nonne di Ostuni” dell’associazione Il filo di Arianna, diventate fenomeno mediatico nazionale; Vito Montanaro, direttore del Dipartimento Salute della Regione Puglia; Piero Albanese, promotore dell’associazione Le Radici del Sud; Laura Rampino e Riccardo Laudisa di Argenti Solara, eccellenza dell’artigianato artistico pugliese e partner ufficiale dei doni del G7 Italia 2024; la giovanissima Bianca Maria Del Vecchio, talento precoce ammesso all’Accademia Teatro alla Scala; Pietro Demita, fondatore di Diamond Couture, stilista noto per i suoi abiti-gioiello; Elio Orciuolo, direttore d’orchestra e docente al Conservatorio “N. Rota” di Monopoli e la scrittrice e studiosa Marilena Lucente, impegnata da anni nella riflessione sui linguaggi educativi e culturali.

La serata, organizzata dalla giornalista Titty Battista, sarà condotta da Maria Liuzzi, volto noto di Telenorba, e vedrà la partecipazione di autorità civili e militari, a conferma dell’attenzione istituzionale riservata al Premio. Il Premio Internazionale “Giuseppe Fasano” si conferma così non solo come momento celebrativo, ma come occasione di confronto e condivisione, capace di raccontare il territorio attraverso storie di eccellenza e di futuro.

Per info: premiofasano2025@gmail.com.