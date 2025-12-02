Prende il via CROSS ROAD, il nuovo progetto sulla memoria migrante della provincia di Brindisi

Prime tappe a San Michele Salentino e Villa Castelli con lo spettacolo “La Notte più lunga”

La provincia di Brindisi si prepara ad accogliere un percorso culturale che intreccia storie, radici e nuovi orizzonti. La Cooperativa Sociale Se Puede, insieme ai Comuni di San Michele Salentino, Villa Castelli e Mesagne, avvia ufficialmente CROSS ROAD – Crocevia di Popoli, una rassegna interculturale dedicata al tema delle migrazioni e delle memorie collettive che attraversano il territorio.

Il progetto è sostenuto dalla Regione Puglia nell’ambito dell’Avviso pubblico Consiglio Aperto 2025, un riconoscimento che premia il valore sociale e partecipativo dell’iniziativa e la sua capacità di attivare comunità, generare dialogo e promuovere nuove forme di cittadinanza attiva.

Un archivio vivente delle memorie migranti

CROSS ROAD mette in relazione l’emigrazione storica pugliese con le esperienze contemporanee di immigrazione, costruendo un percorso fatto di ascolto, laboratori, podcast, incontri pubblici e narrazioni condivise.

Cuore del progetto è la CROSS ROOM, un archivio permanente ospitato a la100lab, bene confiscato alla criminalità organizzata e oggi spazio culturale rigenerato e restituito alla comunità.

Un metodo che unisce: raccontare per riconoscersi

Il lavoro si basa sul metodo Cross Talk, ispirato al programma europeo Opportunities (Horizon 2020): le storie vengono raccolte, riscritte insieme ai protagonisti e restituite pubblicamente da altri cittadini.

Un processo che crea connessioni, empatia e riconoscimento reciproco tra residenti e nuovi arrivati, contribuendo a costruire una narrazione plurale delle comunità locali.

Il percorso coinvolgerà studenti, famiglie, migranti, associazioni, istituzioni e cittadini, attraversando i tre comuni promotori con un itinerario culturale condiviso.

Le prime tappe: “La Notte più lunga”

Ad aprire ufficialmente CROSS ROAD saranno due serate dedicate allo spettacolo “La Notte più lunga”, performance che mette al centro il viaggio, l’attesa e l’incontro con l’altro.

San Michele Salentino

Sabato 6 dicembre – ore 19:00

la100lab – Via della Repubblica 2

Villa Castelli

Domenica 7 dicembre – ore 19:00

Chiesa Vecchia – Largo Chiesa Vecchia

Due appuntamenti aperti alla cittadinanza che segnano l’inizio di un percorso narrativo e partecipativo destinato a crescere nei prossimi mesi.

Le parole della Cooperativa Se Puede

Micaela De Marco, presidente della Cooperativa Se Puede, sottolinea:

«CROSS ROAD nasce per riconoscere e valorizzare le storie che hanno segnato e che continuano a segnare i nostri territori. In una provincia da sempre attraversata da partenze e arrivi, creare spazi di ascolto e confronto è un atto di responsabilità verso la comunità e verso il suo futuro.»

Informazioni

la100labsms@gmail.com

la100lab – Via della Repubblica 2, San Michele Salentino

Il viaggio di CROSS ROAD è appena iniziato: un crocevia di popoli, memorie e nuovi dialoghi che arricchiranno l’intero territorio brindisino.

ChatGPT può commettere errori. Assicurati di verificare le informazioni importanti.