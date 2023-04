I Carabinieri di Carovigno, in cooperazione con i colleghi della Tenenza Mola di Bari, rintracciano una donna che si era allontanata da casa.

Durante le prime ore del 6 aprile u.s., il numero di pronto intervento 112 della Compagnia Carabinieri di San Vito dei Normanni è stato allertato da un cittadino, residente nella vicina Carovigno, preoccupato per la propria moglie, 50enne con problemi di salute, che dalla precedente serata del 5 aprile si era allontanata da casa e della quale non aveva notizie.

I Carabinieri della locale Stazione, immediatamente attivati, hanno avviato le ricerche nel territorio di competenza coinvolgendo, nel contempo, anche i colleghi della Tenenza di Mola di Bari, dove vivono i parenti della donna; i militari, nella medesima mattinata, l’hanno rintracciata nelle vicinanze dell’abitazione dell’anziana madre, appurando che si era spostata con il treno.

Anche in tale circostanza la sinergia operativa, la conoscenza del territorio e la professionalità al servizio del cittadino hanno consentito ai militari dell’Arma di mettere fine al clima di preoccupazione, permettendo il ritrovamento della signora a pochi giorni di distanza dal rintraccio del bambino di 3 anni che, il 24 marzo u.s., si era allontanato da casa nella medesima Città di Carovigno.