

È stata presentata oggi a Brindisi, presso la Sala della Colonna di Palazzo Nervegna, la Fondazione Just B ETS, nuova fondazione di partecipazione nata per accompagnare la transizione giusta di Brindisi verso un futuro ambizioso: una città e una destinazione da scegliere, in cui tornare e restare.

Nel corso della conferenza è emersa con forza la volontà di costruire una nuova alleanza territoriale, capace di superare divisioni e approcci frammentati e di orientare lo sviluppo della città verso una visione condivisa, ambiziosa e orientata all’interesse collettivo. In questo senso, il Sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna e il Presidente di Confindustria Brindisi Giuseppe Danese hanno espresso piena disponibilità a supportare e accompagnare il percorso della Fondazione, riconoscendone il valore strategico e l’approccio partecipato. Sono stati inoltre condivisi i saluti del Consigliere regionale Toni Matarrelli, oggi impegnato a Bari per un importante appuntamento istituzionale.

Il nuovo percorso si inserisce in un momento storico segnato da profonde transizioni industriali, ambientali e sociali e si propone come infrastruttura abilitante del cambiamento, capace di connettere istituzioni, imprese, università, terzo settore e comunità locale per trasformare il cambiamento in opportunità concrete di sviluppo.

Il lavoro della Fondazione si sviluppa attorno a quattro pilastri strategici, concepiti come cantieri permanenti di coprogettazione:

– Talento Generativo, per rendere Brindisi sempre più attrattiva per talenti, nomadi digitali e nuovi residenti;

– Competenze Giuste, per sviluppare formazione e inserimento lavorativo e rafforzare il ruolo di Brindisi come hub della transizione ecologica;

– Destinazione Creativa, che integra attrattività territoriale e rigenerazione urbana;

– Energia Positiva, per trasformare la transizione energetica in impatto sociale e valore condiviso per il territorio.

A rappresentare i soci fondatori sono intervenuti Michele Scoppio, CEO di Gruppo Hope, e Vito Zongoli, CEO di SENEC Italia.

Michele Scoppio ha dichiarato: «Il Gruppo Hope ha scelto di investire in questo progetto come parte attiva di una responsabilità più ampia che chiama tutti – cittadini, istituzioni, imprese e corpi intermedi – a mettere le proprie competenze, intelligenze e visioni al servizio del riscatto di Brindisi, una città segnata da scelte industriali che hanno prodotto ferite profonde ma che oggi, fortunatamente, appartengono al passato. Brindisi ha oggi l’opportunità di diventare un territorio trainante della transizione giusta nel Sud, trasformando il cambiamento in un modello di sviluppo più equo e duraturo, e noi ci siamo».

Vito Zongoli ha aggiunto: «Siamo orgogliosi di sostenere la nascita di questa fondazione, un’iniziativa che interpreta in modo concreto la mission e l’impegno di SENEC nel promuovere la transizione energetica come leva di valore collettivo. La Puglia è per noi un territorio strategico, dove abbiamo scelto di insediarci, e crediamo che iniziative come questa possano contribuire in modo significativo allo sviluppo sostenibile e alla valorizzazione del territorio. Siamo consapevoli del ruolo strategico che questa regione svolge nel panorama nazionale e desiderosi di contribuire a svilupparne ulteriormente le potenzialità.»

Ad introdurre il progetto e a chiudere l’incontro è stata Emma Taveri, Presidente della Fondazione Just B ETS: «La Fondazione non nasce per annunciare un’idea, ma per rafforzare un percorso già in cammino, costruito negli ultimi anni insieme a persone e realtà del territorio e già tradotto in progetti operativi. Oggi partiamo da iniziative concrete e da un metodo chiaro: lavorare insieme, in modo aperto e responsabile, per creare le condizioni affinché persone, talenti e comunità possano scegliere Brindisi come città in cui costruire futuro, lavoro e innovazione».

Durante la conferenza sono stati presentati i primi progetti già attivi, che segnano l’avvio operativo della Fondazione. Si tratta di iniziative sviluppate negli ultimi anni da Brindisi G C. ETS, che oggi evolvono nella nuova Fondazione.

Tra questi:

– Energie con il Sud, programma formativo dedicato allo sviluppo di competenze e all’inserimento lavorativo nel settore delle energie rinnovabili, che si svolgerà in collaborazione con le imprese da marzo a giugno a Brindisi;

– Move to Planet BE, campagna internazionale di attrazione di talenti che porterà a Brindisi e negli altri territori coinvolti nel progetto G giovani professionisti da tutto il mondo per lavorare su progetti di rigenerazione urbana per ridurre l’impatto ambientale delle città.

I progetti saranno presentati rispettivamente il 18 e il 25 febbraio, alle ore 17:00, presso l’Ex Convento di Santa Chiara a Brindisi.

In particolare, la Fondazione promuove un confronto aperto con le imprese responsabili del settore energetico, chiamate a sperimentare nuovi modelli di collaborazione con istituzioni e comunità locali per trasformare la transizione energetica in benefici sociali concreti per il territorio.

Allo stesso tempo, la Fondazione è una piattaforma aperta, che invita persone, imprese, enti, organizzazioni del terzo settore e cittadini a partecipare e contribuire attivamente al percorso, mettendo competenze, idee ed energie al servizio di una visione condivisa di futuro per Brindisi come hub per la Puglia e per il Sud, laboratorio della transizione giusta capace di generare fiducia, attrattività e nuove opportunità per le generazioni presenti e future.

Mila Uffici Stampa

—————————–

Alessandra Montemurro > +39 328 951 8532

Michela Ventrella > +39 349 526 0370