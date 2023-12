9 spettacoli più 3 in fuori abbonamento, si apre il 19 gennaio la stagione del Comunale di Ceglie Messapica (Città di Ceglie Messapica-Teatro Pubblico Pugliese e Armamaxa teatro) con Enzo Decaro, in un lavoro di Peppino De Filippo per la regia del pugliese Leo Muscato (Non è vero ma ci credo).

Lo spettacolo propone la commedia napoletana in chiave contemporanea, ambientata nella Napoli degli anni ’80 e racconta, come si ricorderà, la storia di Gervasio Savastano, un avaro imprenditore tormentato dalla superstizione. Il 26 gennaio i comici I Sansoni, campioni del web con più di 400 milioni di visualizzazioni, con Sogno a tempo determinato: si esplorano stereotipi sui giovani riguardo all’amore, al lavoro, alla società e alla politica, cercando di rispondere alla domanda se i ragazzi possano uscire da questo “sogno a tempo determinato”.

A febbraio e a marzo si alterneranno spettacoli della stagione in abbonamento (Lella Costa, Elia Schilton, Antonella Questa, Valentina Melis, Teresa Cinque in un lavoro prodotto da un libro di Michela Murgia e Daria Paoletta) a proposte in fuori abbonamento della rassegna di teatro da camera Sul palco a cura di Armamaxa.

Il 2 febbraio Lella Costa ed Elia Schilton in Le nostre anime di notte, tratto dall’omonimo romanzo di Kent Haruf con la regia di Serena Sinigallia. La storia racconta di Addie e Louis, due vedovi ultrasettantenni che decidono di condividere le notti per combattere la solitudine. Dal 20-23 febbraio in scena Matrimonio d’inverno – Diario intimo (Teatro delle Ariette), una rappresentazione intima e delicata della vita quotidiana, dell’amore e della poetica dei protagonisti Paola Berselli e Stefano Pasquini, il diario scritto durante l’inverno 2008-2009, dopo 20 anni di vita in campagna e 10 di teatro fatto in giro per l’Italia e l’Europa.

A marzo, il 19: Stai zitta! uno spettacolo ispirato al libro di Michela Murgia che affronta il tema del silenziamento delle donne nei media italiani, con Questa, Melis e Cinque, guidate dalla sapiente regia di Marta Dalla Via, mentre il 27 marzo ecco i nostri di Armamaxa Teatro /PagineBiancheTeatro con Maledetta primavera, un’interpretazione del mito del ratto di Proserpina, ispirato ai versi di Ovidio, con Daria Paoletta per la regia di Enrico Messina. Il 10 aprile Stivalaccio Teatro / Teatro Stabile del Veneto propone Romeo e Giulietta-l’amore è saltimbanco, una versione comica e dissacrante di Shakespeare ambientata a Venezia nel 1574 con la regia e il soggetto originale di Marco Zoppello. Il 20 aprile la musica con Perché non canti più, un concerto-spettacolo dedicato a Gabriella Ferri, ideato da Pino Strabioli e Syria, con Cecilia Syria Cipressi.

In arrivo la danza il 5 maggio, in fuori abbonamento, Compagnia CREATURA/DanceResearch” con Michelina racconta, un progetto che unisce storie e aneddoti raccolti tra le donne di San Michele Salentino, narrati attraverso la danza. Con Claudia Ligorio e il corpo di ballo Creatura Dance Research, regia di Nicola Simonetti, con il supporto della Regione Puglia, Provincia di Brindisi, Ufficio Consigliera Pari Opportunità Provincia di Brindisi, un progetto sostenuto dall’avviso pubblico della Regione Puglia FUTURA 2.0 LA PUGLIA PER LA PARITÀ.

Per la rassegna di Armamaxa Sul palco: i tarantini del CREST con Ultimo round, la storia del pugile sinti Johann “Rukelie” Trollmann, atleta tedesco vittima delle persecuzioni naziste (con Andrea Simonetti, di Andrea Simonetti e Gaetano Colella, il 9 febbraio); Pinocchio Readymade, delleAli teatro, teatro sonoro, lettura interattiva su Collodi con Antonello Cassinotti voce e Alberto Forino al pianoforte – 29 febbraio; Bottega degli Apocrifi il 9 marzo con Racconto personale, con Mamadou Diakitè, nella scrittura da lui concepita con Stefania Marrone, la storia di un giovane cittadino della Costa d’Avorio attraverso il deserto, i trafficanti, e i sogni.

Ufficio Stampa Teatro Pubblico Pugliese