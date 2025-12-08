In una “Saletta” gremita, nella sera di sabato 6 dicembre, è stata presentata alla cittadinanza la Pro Loco San Vito dei Normanni “Porta del Salento”.

A dare il benvenuto è stato il Presidente della Pro Loco, Dario Romano, che ha indicato le due direzioni in cui la neonata associazione intende muoversi: fare rete fra le associazioni, le realtà e le istituzioni della città, da una parte; dall’altra, uscire fuori dai confini comunali per valorizzare le eccellenze, scambiare buone pratiche, creare sinergie con gli altri comuni e le altre Pro Loco. Salire (fare un salto di qualità nelle cose che già si fanno a San vito, facendole insieme) e uscire, per dirla con due parole chiave.

Pierangelo Argentieri, Presidente Federalberghi di Brindisi, ha poi riflettuto sul bisogno di impegnarsi e lavorare per migliorare l’offerta turistico-culturale della nostra provincia, con particolare riferimento alla necessità di una DMO (Destination Management Organization) Brindisi e Alto Salento. È compito delle società, dei professionisti, delle istituzioni e anche dei singoli, proprio attraverso il volontariato, costruire una proposta unitaria del territorio: questo, in sintesi, il suo messaggio.

Rocco Lauciello, Presidente del Comitato Regionale UNPLI Puglia APS, si è detto molto felice della costituzione della nuova Pro Loco sanvitese, una delle poche mancanti in provincia di Brindisi, delineando il lavoro che le spetta come associazione “madre” dell’associazionismo locale e incoraggiando le opportunità di crescita e finanziamento che spettano ad enti del Terzo Settore.

Il Sindaco Silvana Errico ha chiuso la presentazione salutando con entusiasmo la nascita della nuova associazione, che aiuta la città ad essere più attrattiva e viva per residenti e turisti.

La Pro Loco San Vito dei Normanni “Porta del Salento” conta, attualmente di venti soci. Ecco i loro nomi, in rigoroso ordine alfabetico: Mimma Ardone, Roberta Balzanelli (che ricopre il ruolo di segretaria), Ornella Buscaglia (che è vicepresidente), Giuseppe Cecere, Ciccio De Leonardis (tesoriere), Lanfranca D’Ostuni, Pina Epifani, Rosa Errico, Luigi Errico, Fabriza Favia (presidente del Collegio dei Probiviri), Raffaele Gaeta, Silvia Ligorio, Luigia Menga, Mario Musa, Francesco Parisi, Antonio Pascariello, Emilia Platania, Dario Romano (presidente), Alessandro Ruggiero, Pietro Vasta.

Al termine della presentazione è stata inaugurata l’iniziativa “Presepi in vetrina”, uno dei primi appuntamenti promossi dalla Pro Loco: fino al 6 gennaio 2026, 18 esercizi commerciali del centro storico espongono artistici presepi (o di propria realizzazione o della collezione privata di Pina Epifani). Un’occasione per rendere visibile la rete che la “Porta del Salento” vuole tessere in tutta la città.