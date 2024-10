Ieri sera alle ore 20,00 si è svolta, presso l’hotel Nettuno, dopo il successo ottenuto nell’edizione 2023/2024 con la partecipazione di quasi 50 iscritti, la presentazione dei corsi per sommelier organizzato dall’Ais Puglia. La presentazione è stata tenuta dal delegato della Sezione Ais di Brindisi dr. Rocco Caliandro e dal consigliere regionale Ais Puglia, Prof. Antonio Giovine, già delegato di Brindisi.

All’evento ha partecipato Vito Cecere, gia’ Presidente di Ais Puglia.

I corsi si svolgeranno presso il citato hotel a partire dal 14 ottobre per il primo livello e a novembre per il secondo.

La serata di ieri si è conclusa con una degustazione di vini offerti dall’azienda Otri del Salento e, delle cantine Candido, Paolo Leo e Upal di Cisternino. Il ricco buffet è stato offerto dai corsisti del secondo livello. Un particolare ringraziamento anche

all’amministrazione comunale, sempre presente a queste pregevoli iniziative, per l’offerta e l’opportunità di una prospettiva futura nel campo del lavoro per i giovani brindisini. Brindisi e’ una città turistica dove vi è la sede di Istituti come alberghiero, industriale e Maiorano dove si studiano anche le materie del settore. In una città piena di storia, cultura bellezze architettoniche e paesaggistiche e’ candidata ad essere capitale della cultura, già riconosciuta per la storica via “Appia” quale patrimonio mondiale dell’Unesco, crocevia di storia e di civiltà nella quale il vino è stato protagonista dai tempi antichi dei nostri avi sino ad oggi.

Un plauso va anche al Cavaliere Antonio Giaimis, già in servizio presso il Comando Provinciale Carabinieri di Brindisi, che si è adoperato affinché riprendessero nella nostra città i corsi di sommelier al fine di rivalutare le professionalità e il territorio.

Chi è interessato al corso di secondo livello è pregato di curare nel più breve tempo possibile l’iscrizione al link di seguito: