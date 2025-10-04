Si è svolta ieri sera, 3 ottobre 2025, alle ore 18:30, presso la Sede Unuci di Brindisi, in via Amena, a Brindisi appunto, la presentazione del libro ” Un tempo per ogni cosa” (Hobos Edizioni di Giovanni Rubaltelli) di Pierangela Del Prete.

Presenti gli Ufficiali in congedo del territorio di Brindisi con le loro famiglie, docenti e rappresentanti di associazioni culturali del territorio.

Dopo l’Inno di Mameli, si è dato inizio all’incontro, primo di questo nuovo anno sociale, con la presentazione della serata e il saluto ufficiale ai presenti da parte del Presidente Ten. CC. Giovanni Convertini, cui è seguita la presentazione dell’autrice da parte della Professoressa Iolanda Monteverdi, che ha intessuto il dialogo con la sopracitata autrice: dai riti del sud quasi mitici, al senso della famiglia come luogo sacro, alla narrazione per fotogrammi nel racconto centrale, alle figure femminili forti e decise, vere e proprie “matriarche” della società contadina salentina del primo Novecento, ai ritmi e nomi di ascendenza classica, si sono sviscerati i vari aspetti del libro, favorendo la conversazione e gli interventi del pubblico, intervallati dalla sapiente lettura di alcuni passi da parte della Professoressa Maria Roma.

Un aperitivo letterario, all’insegna della condivisione anche nell’allestimento della sala con i posti in circolo, come intorno agli aedi dell’antica Grecia.