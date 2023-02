Si è svolto questa mattina l’incontro con i giornalisti per presentare il progetto di “Adotta a Brindisi il tuo filare”.

Presenti Carmine Dipietrangelo amministratore di Tenute Lu Spada Giuseppe Pizzolante Leuzzi enologo della cantina Giorgia Brandi responsabile commerciale dell’azienda e una rappresentanza delle socie e dei soci.

È stato fatto il punto,anche attraverso una visita al cantiere, sullo stato dei lavori della costruzione della nuova cantina aziendale che inizierà l’attività con la prossima vendemmia.

È stato anche rimarcato il valore dell’adozione non solo come esperienza e partecipazione ma anche come impegno e contributo per prendere in carico un pezzo di attività e di produzione prendendosi cura di un settore e di tutto quello che c’è dietro ogni bottiglia di vino. Il progetto di adotta un filare a Brindisi è rivolto agli appassionati e a quanti vanno alla ricerca di esperienze vitivinicole e ha creato un interesse in poche ore e ha già determinato 31 richieste di adozione.

Carmine Dipietrangelo amministratore unico di Tenute Lu Spada ha affermato: “il progetto si inserisce in quella che è stata la filosofia aziendale sin dall’inizio della propria avventura, tesa a valorizzare la storia e le potenzialità vitivinicole della terra di Brindisi. La nostra azienda ha fatto del recupero,della difesa e della salvaguardia della biodiversità dei terreni e del territorio circostante come quello dell’area del cillarese, uno dei suoi principali impegni. Non a caso abbiamo scelto di ricorrere alle pratiche biologiche per la coltivazione, la produzione e la vinificazione delle nostre uve di negroamaro, di Susumaniello e della Malvasia nera , vitigni per eccellenza autoctoni di Brindisi. Siamo per questo molto soddisfatti per i riconoscimenti internazionali e nazionali dei nostri vini biologici. Dipietrangelo ha infine sottolineato che l’adozione dei filari tra i nostri vigneti, attraversati dal tracciato terminale dell’Appia Antica, è anche un modo per condividere la storia millenaria del vino di Brindisi e per apprezzarne le intatte qualità ancora ricche di potenzialità di espressione oltreché per partecipare ad un altro degli obiettivi aziendali: quello della difesa dell’ambiente per dare un contributo concreto alla lotta al cambiamento climatico. A sostegno di questo impegno non c’è solo la scelta per la produzione biologica ma anche la costruzione e l’utilizzo di un impianto fotovoltaico per il proprio fabbisogno energetico e la piantumazione di 1.055alberi che già assorbono circa 400 tonnellate annue di CO2 e di 60.000 piante di vigne che ne assorbono quasi altrettante”

Siamo a Brindisi, dove la storia, sin dai tempi dei messapi e poi dei romani, si è espressa valorizzando un territorio che è stato sempre vocato alla vitivinicoltura. I nostri vigneti si sviluppano sul vecchio tracciato dell’Appia antica, non lontani dal mare, a ridosso di un’area protetta, in una pianura ricca di terre fertili. Il profumo dell’uva si mescola con quello della terra e del mare regalando scorci e paesaggi di grande emozione. Da questa storia, da queste terre, da questi vigneti non può che nascere un vino che è espressione di questo territorio e dei vitigni autoctoni come il negroamaro, il susumaniello, la malvasia nera di Brindisi, il minutolo. Ai quali abbiamo aggiunto il vermentino che non è una varietà nativa ma che si esprime benissimo beneficiando della vicinanza al mare Adriatico. Il nostro vino nasce da un processo che parte dalla vigna, continua con la vendemmia e la vinificazione, si sottopone all’affinamento e termina con l’imbottigliamento. E tutto seguendo, in ogni suo passaggio, rigorose pratiche biologiche che ci consentono di essere certificati per produzioni che, facendo a meno di qualsiasi trattamento di natura chimica, tendono a salvaguardare i terreni e il benessere dei consumatori.

IL PROGETTO

Si può vivere tutto questo in prima persona: entrare con noi nei nostri vigneti, essere protagonista di una esperienza unica che si tramanda a Brindisi da prima della nascita di Cristo, fatta di manualità, passione, esperienza e pazienza. Immagina di assaggiare le uve direttamente dalla pianta imparando e scoprendo tutto ciò che ruota intorno alla produzione del vino: dal vigneto alla cantina. Immagina la sensazione di degustare i vini che proprio tu hai contribuito a far nascere seguendo passo dopo passo la vigna, le lavorazioni ed infine il momento più ricco di significato e di emozioni: la vendemmia. I nostri vigneti si sviluppano sui due lati di una strada comunale percorribile che è anche luogo di passaggio di ciclisti, corridori e camminatori, il tuo nome o quello della persona a cui vorrai intitolare il filare diventeranno parte di questo paesaggio.

ADOTTA O REGALA UN FILARE

Si possono adottare uno o più filari col tuo nome, quello di un’altra persona, oppure quello di una società, può essere un’idea regalo per ogni occasione! In cambio della quota di adozione si ha diritto a:

Nome del proprietario su una targa ad inizio filare

1 cassa da 6 bottiglie del vino prodotto dalla varietà del filare prescelto e 1 selezione di 6 bottiglie degli altri vini delle Tenute

20% di sconto su tutti i prodotti per tutto l’anno di adozione del filare

Partecipazione alle fasi di lavorazione della vigna compresa la vendemmia, reportage periodico via e-mail per seguire ogni fase della storia del tuo vino

Certificato di adozione con proprio nome

Possibilità di visitare il vigneto in ogni momento dell’anno, ti offriamo la degustazione di due vini ogni volta che verrai a trovarci

Iscrizione gratuita al nostro Wine club che include sconti ed eventi dedicati

COME ADERIRE

Se si desidera aderire per vivere da vicino questa fantastica esperienza, si possono contattare i nostri uffici situati tra i nostri vigneti sulla strada comunale per lo spada n. 14 o scrivere direttamente a info@tenuteluspada.it