Quota 600 iscritti. È l’obiettivo per il nuovo record atteso per la edizione 2026 del “TUFFO DI CAPODANNO” di Brindisi.

Questo, insieme alla presentazione della maglia ufficiale (di colore bianco con parti del logo in celeste per richiamare i colori del mare), il graditissimo ritorno della lotteria parallela che, anche quest’anno, metterà in palio l’emozione di un volo aereo per ammirare dal cielo la costa brindisina sui mezzi aerei dell’Associazione “Volare in Salento” e tutti gli altri dettagli della XVI Edizione della goliardata tutto cuore, sono stati presentati ufficialmente in una conferenza stampa. L’incontro si è svolto presso la Sala Riunioni del Comune di Brindisi, alla presenza della Vicesindaca Giuliana Tedesco, dell’Assessore allo Sport Teodoro Scarano, del Presidente dell’Associazione “Volare in Salento” Diego Provinzano e del Presidente dell’Associazione “Mattia Passante” di Brindisi, Danilo Passante.

Durante l’appuntamento con gli operatori dell’informazione, moderato dal giornalista Nico Lorusso che con Ilaria Lenzitti firma per “Summer Time – Animazione & Spettacolo” l’organizzazione dell’evento, è stato ribadito il forte legame con la solidarietà e anche in questa occasione è stato individuato un nuovo beneficiario: i pazienti affetti da tumori cerebrali, i loro familiari e caregiver individuati nel progetto “Psiconcologia in corsia”, a cura dell’Associazione “Mattia Passante” di Brindisi per ricevere supporto psicologico pre e post intervento, presso il reparto di Neurochirurgia dell’ospedale Perrino”.

L’iniziativa senza scopo di lucro da sempre legata alla solidarietà rappresenta ormai, da oltre quindici anni, un passaggio immancabile della tradizione brindisina. Patrocinata dalla Provincia e dal Comune di Brindisi può contare su un gruppo organizzativo composto dai brindisini Alessandro Barba, Monica Buonasperanza, Alberto Capriati, Alessandro Cazzato, Mariagrazia Chiechi, Giampiero Prutentino e Adriano Zezza.

Le iscrizioni per la XVI Edizione del “TUFFO DI CAPODANNO” riprenderanno ufficialmente lunedì 1 dicembre 2025, grazie all’illustre partenariato del Main Sponsor DealGroup Brindisi by ALLEGRINI e la collaborazione di “Puliamoilmare Brindisi” rappresentato da Alessandro Barba, Il Nautilus di Salvatore Carruezzo e “Uniti per lo Sport” Brindisi del Presidente Carmine Iaia. Oltre al volo in palio, l’Associazione “Volare in Salento”, specializzata in voli panoramici condivisi, salvo condizioni meteorologiche avverse tornerà con i propri mezzi aerei a sorvolare la Conca con a bordo macchina fotografica e telecamera pronte a catturare le suggestive immagini dei momenti più significativi dell’evento. Prospettiva diametralmente opposta quella offerta dall’Associazione ScubaDive Brindisi del Sub e Presidente Giuseppe Maesiano che insieme agli altri associati documenteranno l’appuntamento con riprese e foto dal fondo marino.

Il punto Cisalfa Sport di Brindisi (nel parco commerciale Brin Park) ospiterà le adesioni per l’edizione 2026. In uno stand allestito per l’occasione, fino al 31 dicembre 2025 tutti gli appassionati dei bagni fuori stagione, i simpatizzanti dell’iniziativa, i neofiti e i curiosi potranno ricevere informazioni in base al seguente calendario: dall’1 al 22 dicembre dal lunedì al venerdì ore 17:30-20:00 (solo pomeriggio) mentre il sabato e la domenica ore 10:30-12:30/17:30-20:00 (mattina e pomeriggio), mentre dal 23 dicembre dal lunedì alla domenica 10:30-12:30/17:30-20:00 (mattina e pomeriggio) e, volendo, potranno partecipare alla raccolta fondi anche con una semplice offerta.

A coloro che invece aderiranno all’iniziativa, come ogni anno, in cambio di una piccola donazione gli organizzatori consegneranno la maglia della sedicesima edizione e il biglietto della lotteria per l’assegnazione di simpatici premi e gadget offerti da negozianti e artigiani di Brindisi. Sarà tuttavia possibile iscriversi fino alle ore 10 del 1° gennaio 2026 direttamente alla “Conca”. Per informazioni sul progetto e sulle modalità di partecipazione è possibile contattare i numeri 393/58.21.619 – 329/80.59.256.

Resta ben saldo, ormai da 10 anni, anche il “Gemellaggio Morale” con il Tuffo di Capodanno – Città di Viareggio organizzato in Toscana dall’Asd Escape Tuscany Triathlon del Presidente Aldo Angeli, ideatore dell’ormai ‘famosa’ cuffia con il motto “Hai Freddo?…STAY HOME”. Il “TUFFO DI CAPODANNO” colloca di diritto Brindisi tra le città mondiali che festeggiano eccentricamente il primo giorno dell’anno nuovo, una tra le poche a prevedere in ogni edizione la raccolta fondi per un progetto sociale. Un modo alternativo di festeggiare il capodanno, aperto a tutta la cittadinanza e spettacolo unico ed imperdibile per quanti vi assistono come spettatori. Per chi non potrà raggiungere la Conca, potrà seguire la Diretta Tv sull’emittente Antenna Sud, media partner dell’evento per l’8° anno consecutivo.