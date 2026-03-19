E’ stata costituita nel Comune di Cellino San Marco la Sezione del Partito Repubblicano Italiano. Con il consenso di tutti gli aderenti la Sezione è stata intitolata al compianto Giovanni SPADOLINI, figura storica del PRI, Segretario Nazionale del Partito per oltre un decennio, Parlamentare, Presidente del Consiglio, più volte Ministro, Presidente del Senato e nominato Senatore a vita dal Presidente della Repubblica Francesco Cossiga.

Alla riunione erano presenti il Segretario Nazionale del Partito Repubblicano Italiano Dottor Corrado DE RINALDIS SAPONARO ed il Presidente del Consiglio Comunale di Brindisi Gabriele ANTONINO.

I numerosi partecipanti alla riunione hanno dichiarato la loro ferma volontà di contribuire al corretto svolgimento del dibattito politico nel Comune di Cellino San Marco con una forte attenzione alle problematiche della vivibilità del Paese, alle opportunità di sviluppo, alle esigenze dei giovani e delle donne.

Al termine della riunione alla unanimità sono stati eletti quali componenti della Segreteria Roberto CARULLI (Segretario), Antonino BRUNO (Vice Segretario) che saranno affiancati nel loro compito da una Segreteria composta dai Signori Angelo GIURGOLA, Valentina BRUNO, Patrizia CARULLI e Fabiola BELLO.

Una delegazione della sezione Giovanni SPADOLINI parteciperà al 14° Congresso Regionale del Partito Repubblicano Italiano che avrà luogo il prossimo 28 marzo presso l’hotel Delfino di Taranto.

Il Segretario

(Roberto CARULLI)