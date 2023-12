Quando nel maggio del 2021 si decise di affidare a privati la gestione dei 4 asili nido comunali mettemmo tutti in guardia sui rischi connessi a tale scelta.

Nessuna garanzia veniva richiesta ai privati per la sicurezza delle strutture che si concedevano in fitto, per la qualità dei servizi da offrire, per la salvaguardia dei livelli occupazionali, per la regolare corresponsione delle spettanze ai dipendenti.

Purtroppo ancora una volta quelle preoccupazioni si son manifestate fondate.

E’ accaduto, infatti, che ai dipendenti della Cooperativa Gialla, che gestisce gli asili comunali, non siano stati ancora pagati lo stipendio di dicembre e la tredicesima. Un fatto gravissimo che mette in luce ancora una volta lo stato di precarietà in cui versano questi operatori. Senza considerare che tra questi dipendenti figurano molti monoreddito con famiglia a carico.

Nessuna responsabilità può essere attribuita, in questo caso, alla Amministrazione Comunale che ha regolarmente liquidato le spettanze della Cooperativa. Senza considerare che un trattamento diverso sarebbe stato riservato ai dipendenti che hanno accettato di diventare soci della Cooperativa.

Per fare luce sulla intera vicenda il Capogruppo del PRI Veronica MASTROGIACOMO ha chiesto una convocazione urgente della Commissione ai servizi sociali.

Ai dipendenti della Cooperativa va intanto la solidarietà della Segreteria Cittadina e del Gruppo Consiliare del PRI unitamente all’impegno a far cessare quanto prima questa incresciosa vicenda.

PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO

LA SEGRETERIA CITTADINA – IL GRUPPO CONSILIARE