Si è svolta il 28 gennaio scorso, nel piazzale interno del tribunale di Brindisi, la prima raccolta di sangue del nuovo anno organizzata dall’Associazione Nazionale Magistrati di Brindisi, presieduta da Pierpaolo Montinaro, in sinergia con il Centro trasfusionale dell’ospedale Perrino, diretto da Antonella Miccoli. Come nelle edizioni precedenti, l’autoemoteca della Asl ha sostato nel piazzale per accogliere i donatori, confermando una tradizione ormai radicata di impegno civico e solidarietà.

Questo appuntamento segna l’avvio di un calendario che prevede quattro giornate dedicate alla donazione nel corso del 2026. Hanno partecipato magistrati, avvocati e personale in servizio nel Palazzo di Giustizia, affiancati da numerose figure di spicco del territorio: tra questi, il campione di calcio brindisino Antonio Benarrivo, storico sostenitore dell’iniziativa, e il comandante della Polizia municipale di Brindisi, Antonio Orefice. Presente anche il direttore generale della Asl Brindisi, Maurizio De Nuccio, a testimonianza del costante impegno dell’azienda sanitaria nel promuovere la cultura della donazione.

“Ogni sacca raccolta rappresenta una speranza concreta per chi affronta terapie salvavita – ha dichiarato Miccoli – Questa collaborazione con l’Anm è un esempio virtuoso di integrazione tra istituzioni: unisce il mondo giudiziario, sanitario e civile in un unico obiettivo, il bene comune. Il sangue non si può produrre artificialmente: solo la generosità dei donatori garantisce continuità alle cure per i nostri pazienti”.

“Desidero rivolgere un plauso sincero all’Anm di Brindisi e al suo presidente, Pierpaolo Montinaro, per la sensibilità e l’organizzazione impeccabile – ha affermato De Nuccio -. Iniziative come questa incarnano lo spirito di comunità che contraddistingue il nostro territorio. La presenza di personalità autorevoli dimostra che la donazione del sangue è un valore universale, capace di unire professioni, generazioni e sensibilità diverse. La collaborazione interistituzionale è la chiave per trasformare la solidarietà in azione concreta”.

La Asl Brindisi esprime un ringraziamento particolare all’Associazione Nazionale Magistrati di Brindisi e al presidente Pierpaolo Montinaro per il costante impegno nel promuovere questa importante tradizione, simbolo di responsabilità sociale e coesione territoriale.

La cittadinanza è invitata a contribuire alla causa recandosi al Centro trasfusionale del Perrino: donare il sangue è un gesto semplice, sicuro e indispensabile per salvaguardare la salute di tutti.

