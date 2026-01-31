Dopo anni di battaglie instancabili portate avanti dalla Pro Loco Ostuni Marina e da altre associazioni del territorio, arriva una notizia che riempie di gioia la comunità: riapre l’accesso al Santuario di San Biagio, patrono della Città Bianca.

Questo luogo sacro, custode di fede profonda, identità culturale e storia collettiva, era stato chiuso al pubblico per troppo tempo, privando i fedeli e i visitatori di un patrimonio unico. San Biagio, venerato come protettore della gola e guaritore, rappresenta per gli ostunesi non solo un baluardo spirituale, ma anche un emblema delle radici pugliesi, con le sue origini legate alle tradizioni contadine e alle processioni devozionali che animano ancora le nostre feste patronali.

Le associazioni locali, in prima linea con petizioni, incontri istituzionali e campagne di sensibilizzazione, hanno ottenuto questa vittoria. “È un primo passo essenziale per restituire alla nostra comunità un pezzo di anima”, dichiara il Presidente Mimmo Greco della Pro Loco Ostuni Marina, sottolineando come il santuario sia intrecciato alla vita quotidiana di Ostuni: dalle celebrazioni del 3 febbraio alle storie tramandate di generazione in generazione.

Ora, con l’accesso ripristinato, si aprono le porte a un turismo devozionale sostenibile e alla valorizzazione del patrimonio della Puglia. Le autorità competenti confermano che saranno adottate misure di sicurezza per garantire visite ordinate, invitando la popolazione a riscoprire questo gioiello tra ulivi secolari e muretti a secco. Un segnale positivo in un momento di rilancio culturale per Ostuni, che guarda con speranza a ulteriori restauri e iniziative comunitarie. I prossimi passi della Pro Loco Ostuni Marina per valorizzare questo sito mireranno alla promozione di eventi devozionali,

concerti sacri e percorsi turistici pedonali senza auto, perfetti per la nostra costa. Vogliamo fondi dal FSC Puglia per restauri completi. È un primo passo, ma ne seguiranno altri: Ostuni deve brillare come la sua Città Bianca!

Un messaggio alla comunità?

Venite numerosi! Riappropriamoci di San Biagio con fede e orgoglio. Grazie a tutti coloro che hanno lavorato con noi , questa è la vittoria di Ostuni e che sia di buon AUGURIO per Ostuni Capitale Italiana della Cultura 2029.

E, Dulcis in fundo, un ringraziamento all’amministrazione comunale che si è prodigata a realizzare il sogno degli ostunesi.

Il Presidente della Pro Loco Ostuni Marina

Prof. Domenico Greco