Si è tenuta stamane, in Prefettura, una riunione del Comitato Operativo per la Viabilità (C.O.V.) per un approfondita analisi dello stato di avanzamento dei lavori che stanno interessando le principali arterie di collegamento del Capoluogo alle restanti province della Puglia, anche alla luce delle numerose situazioni di criticità per congestione del traffico e rallentamenti verificatesi nei giorni scorsi.

L’imminenza della stagione estiva, infatti, fa registrare una intensificazione del traffico correlato al flusso turistico che già si è determinato nella regione ed, in particolare, nelle località della provincia brindisina, talune delle quali a forte vocazione turistica e di richiamo essendo annoverate ormai nel panorama nazionale e internazionale tre le mete più attrattive.

Alla riunione, presieduta dal Viceprefetto Vicario della Prefettura di Brindisi, hanno partecipato il Dirigente della Sezione Polizia Stradale, i rappresentanti della Provincia, del Comando Provinciale dei Carabinieri, del Compartimento per la viabilità ANAS e del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Nel corso dell’incontro si è provveduto a verificare lo stato dell’arte degli interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa in sicurezza delle S.S 379 ( Brindisi-Bari), 613 ( Brindisi-Lecce), SS16 Var e S.S172 Dir interessati da cantieri posti in esecuzione dall’Anas.

In esito all’incontro, si è convenuto che:

-il cantiere in atto lungo la SS 16 var, che ha creato nei giorni scorsi particolari criticità, è stato immediatamente interrotto e proseguirà unicamente nella fascia oraria dalle 20.00 alle ore 7.00, con ripresa dei lavori da lunedì 16 giugno sino al venerdì ed ultimazione degli stessi entro i primi di luglio;

-il cantiere che riguarda il viadotto del Cillarese sarà ultimato il 18 giugno p.v.

-il cantiere lungo la SS172 dir ( Fasano) sarà ultimato entro il 27 giugno;

-il cantiere sulla SS613 tratto Brindisi-San Pietro Vernotico sarà rimosso entro la fine di giugno.

Per quanto concerne gli interventi a Nord della provincia di Brindisi (SS16 -SS379) di riqualificazione e messa in sicurezza dell’itinerario BA-BR-LE della SS 379 dal km 5+000 al km 27+000 sono previsti cantieri giornalieri dal lunedì al venerdì dalle ore 6.00 alle ore 18.00, per completamento delle attività sulle barriere spartitraffico fino al 15/07/2025;

Nel caso in cui dovessero verificarsi situazioni di traffico particolarmente sostenuto sarà possibile sospendere tali cantierizzazioni temporanee.

Per quanto concerne i lavori di manutenzione straordinaria per la riqualificazione e messa in sicurezza dell’itinerario BA-BR-LE SS 379 sono previsti cantieri settimanali con chiusura della corsia di sorpasso, in entrambe le direzioni, per tratti non superiori a 1 km, con inizio dal 16/06/2025 e termine al 15 luglio,dal km 40+500 al km 43+500, dalle ore 6.00 del lunedì alle ore 16.00 del venerdì, per attività relative alla sostituzione delle barriere spartitraffico.

Nel caso in cui dovessero verificarsi situazioni di traffico particolarmente sostenuto sarà possibile sospendere tali cantierizzazioni settimanali prima dell’ultima settimana di luglio.

Per tutti gli interventi l’Anas ha assicurato ogni ulteriore, utile iniziativa atta a rispettare il cronoprogramma degli interventi programmati, riservandosi di rivedere e migliorare le tempistiche di esecuzione, al fine di contemperare l’esigenza di esecuzione dei lavori con quella di fruibilità delle arterie stradali e di evitare gravi disagi all’utenza.

E’ stato chiesto anche di rimuovere quella segnaletica che sulla base dei lavori già eseguiti non ha ragione di ulteriore collocazione, ripristinando quella prevista nei relativi tratti.