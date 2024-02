Come ogni anno il Progetto Policoro dell’Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni condivide con i Salesiani di Brindisi un momento di preghiera, riflessione e informazione in occasione del 172esimo anniversario dalla sigla del primo contratto di apprendistato, voluto da don Bosco, tenutasi l’8 febbraio del 1852. L’incontro si terrà alle ore 19 presso la Sala Grazia Balsamo dell’Istituto Salesiano. Interverranno la dott.ssa Graziana Casieri, presidente dell’ANCL UP Brindisi e la dott.ssa Marina D’Amato, funzionario presso l’ARPAL Puglia – Centro per l’Impiego di Brindisi. La riflessione sarà preceduta alle ore 18.30 dalla SS Messa.

A 172 anni dalla firma del primo contratto di apprendistato voluto da San Giovanni Bosco, il Progetto Policoro assieme all’Istituto Salesiano di Brindisi, ricorda questo importante momento per il mondo del lavoro alla luce del contesto attuale.

Un pomeriggio all’insegna dell’informazione con l’incontro che avrà luogo presso la Sala Grazia Balsamo alle ore 19, ma anche di preghiera con la Celebrazione Eucaristica, presieduta da don Mimmo Roma, che precederà l’evento alle ore 18.30.

Durante l’incontro interverranno la dottoressa Graziana Casieri, presidente Unione Provinciale dell’ANCL di Brindisi e la dottoressa Marina D’Amato, funzionario specialista in Mercato dei servizi e del lavoro presso l’ARPAL Puglia – Centro per l’Impiego di Brindisi. Le relatrici illustreranno lo stato dell’apprendistato e il panorama lavorativo della provincia.

L’evento sarà trasmesso anche in diretta sulla pagina Facebook del Progetto Policoro ed è gratuito e aperto a tutti.