Proseguono i lavori per la realizzazione delle aree verdi in via Ugo Foscolo e via Argentina.

“La creazione di questi due piccoli parchi – spiega il Sindaco Antonello Denuzzo – ha lo scopo di migliorare la vita di quartiere attraverso la valorizzazione di aree sottoutilizzate che stiamo trasformando in spazi pubblici attrezzati dove trascorrere del tempo all’aria aperta e incontrarsi in particolare durante le serate estive.”

Il primo parco, per il quale l’Amministrazione Comunale ha investito 100 mila euro, sta sorgendo nell’area da tempo abbandonata con accesso da via Ugo Foscolo e via Falcone e Borsellino nota come Giardino Rubino. In queste settimane la ditta incaricata sta dando vita ad un luogo privo di barriere architettoniche con percorsi interni, impianto di illuminazione, casette pensate come aree picnic, zone studio, lettura o relax e dotato di cestini per la raccolta delle deiezioni canine e dei rifiuti.

“I lavori per questi due parchi – prosegue l’Assessora ai Lavori Pubblici Annalisa Toma – stanno procedendo speditamente. L’obiettivo è quello di costruire un futuro sostenibile in cui convivono pacificamente le esigenze di tutti, dai bambini agli adulti senza dimenticare le persone con disabilità. La presenza di nuovi spazi di incontro, privi di barriere, è un passo fondamentale.”

Il secondo parco, che prevede un investimento iniziale di 50 mila euro, sta nascendo nei pressi del Palazzetto dello Sport nell’area che si trova tra via Pola, via Montebello e via Argentina. Gli operai in questa prima fase sono al lavoro per la creazione dei percorsi di attraversamento, l’abbattimento delle barriere architettoniche e la predisposizione della pubblica illuminazione. Successivamente saranno piantati all’interno dell’area verde i ciliegi giapponesi che attualmente insistono lungo via Argentina con la realizzazione di un sistema di illuminazione e l’installazione di panchine.

“Il verde – conclude l’Assessora al ramo Numa Ammaturo – è una risorsa preziosa non solo dal punto di vista ambientale, ma anche come occasione di socialità, per la pratica sportiva all’aperto senza vincoli di orario o per fare una passeggiata con i propri amici a 4 zampe in sicurezza e nel rispetto delle regole ambientali. Conosciamo le difficoltà di una corretta manutenzione dell’enorme patrimonio naturale pubblico e stiamo lavorando per migliorare la tempestività degli interventi destinando sempre maggiori risorse a questa tipologia di lavori. Ma questo non ci scoraggia dal cercare di ampliare l’offerta di spazi pubblici dove trascorrere del tempo all’aria aperta.”

Comune di Francavilla Fontana