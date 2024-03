Nota del consigliere regionale Maurizio Bruno (Pd), presidente del Comitato permanente regionale di Protezione civile.

“E’ stato uno dei progetti a cui ho lavorato fin dalla mia nomina a presidente del Comitato permanente regionale di Protezione civile: una “scuola”. Una scuola per permettere a sindaci, assessori e amministratori di apprendere principi e strumenti di Protezione Civile, così da poterli poi adoperare nei rispettivi Comuni e rendere più sicure e pronte a ogni emergenza, le proprie città. Ora quel grande e ambizioso progetto è realtà. E vedrà la luce martedì 19 marzo alle 15,00 nel salone di rappresentanza della Provincia di Brindisi. L’incontro sarà una prima giornata di formazione nel corso della quale presenteremo l’intero percorso a tutti i partecipanti. Dopodiché, ogni martedì, si terranno le “lezioni” vere e proprie: dalla gestione dello stress durante un’emergenza, alla pianificazione; dalla conoscenza del ruolo del sindaco, alla struttura che lo supporta; dalle tecniche di comunicazione e formazione, ai rischi delle maxi emergenze. Ognuna delle sei giornate avrà quali “docenti” psicologici, tecnici, dirigenti di Protezione Civile. E a conclusione di questo percorso la nostra provincia avrà 20 sindaci, 20 amministrazioni, altamente formati, consapevoli e pronti ad affrontare con molta più efficienza qualsiasi emergenza dovesse verificarsi nei propri territori. E tutto a beneficio dei nostri cittadini e della loro sicurezza. Un grazie per questo straordinario risultato voglio rivolgerlo ai singoli volontari che lo hanno reso possibile, al presidente Michele Emiliano, ai dipartimenti regionale e nazionale, all’Anci e a tutti gli amministratori e sindaci che hanno già manifestato il proprio entusiasmo per questa iniziativa a beneficio di tutti”./comunicato