I fenomeni meteo-idrogeologici verificatisi negli anni passati hanno confermato lo stato di vulnerabilità del territorio provinciale, che risulta particolarmente a rischio in occorrenza di eventi meteorologici avversi, che sempre più frequentemente si manifestano in modo violento ed imprevedibile.

In particolare, si sono registrati, non di rado, eventi meteorologici caratterizzati da vento forte, trombe d’aria, mareggiate, a volte anche concomitanti, in grado di mettere a repentaglio la pubblica incolumità e causare ingenti danni strutturali ed infrastrutturali.

Una efficace attività di prevenzione si concretizza anche nella pianificazione di emergenza.

A tal fine, è stato approvato con decreto prefettizio del 23 febbraio 2021 il documento contenente le procedure operative di protezione civile per il rischio idraulico ed idrogeologico ed eventi meteo avversi, pubblicato nella sezione “Protezione Civile” del sito istituzionale della Prefettura di Brindisi (http://www.prefettura.it/brindisi/contenuti/Rischio_idro_meteo-10549580.htm).

Tali procedure operative mirano a mitigare l’impatto generato dagli eventi calamitosi, attraverso un’efficace attività di allertamento ed un’efficiente azione di risposta, definendo le attività degli organismi statali da porsi in atto a tutela dell’integrità della vita, dei beni e degli insediamenti dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi di tipo meteorologico, idraulico e idrogeologico riguardanti il territorio ricadente nella provincia di Brindisi.

In tale ambito, infatti, è necessario che l’azione delle Forze Statali sia armonizzata con le attività delle diverse componenti del sistema territoriale di protezione civile e con le strutture e le risorse regionali e locali.

COMUNICATO STAMPA PREFETTURA DI BRINDISI