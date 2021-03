Il presidente della Provincia, Riccardo Rossi, ha accolto con enorme soddisfazione, in base all’efficacia e alle risultanze del programma triennale dell’Ente per le opere pubbliche, in particolar modo riguardanti la viabilità, l’inserimento della Provincia di Brindisi nella ripartizione dei fondi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per un totale di 1 miliardo e 150 milioni di euro, per la messa in sicurezza dei ponti e dei viadotti situati sulle strade di competenza provinciale del Paese, per la realizzazione di un vero e proprio piano nazionale di messa in sicurezza dei ponti e dei viadotti. Per il territorio provinciale di Brindisi si tratta dell’erogazione di un milione e 632 mila Euro. Tale somma è stata individuata, così come per tutte le altre città Metropolitane e le altre Province, alla luce della tragedia del “Ponte Morandi” a Genova di qualche anno fa, sulla base di tre macro criteri: consistenza della rete viaria, consistenza del parco veicolare, vulnerabilità del territorio rispetto a calamità naturali.

La Provincia di Brindisi, con il proprio Ufficio Tecnico, ha da tempo effettuato un monitoraggio delle infrastrutture di propria competenza legate alla viabilità, proprio nel rispetto di tempistica e modalità sollecitate dagli uffici centrali ministeriali. E per ridurre i tempi di intervento operativo, l’UPI, Unione Province Italiane, sta operando in sinergia con Cassa Depositi e Prestiti che assisterà le strutture tecniche delle Province dalla fase di progettazione a quella dell’appalto, con il risparmio del 20% dei tempi di esecuzione e con l’obiettivo di evitare la chiusura, per problemi idrogeologici, di ponti e strade e l’isolamento di intere comunità.