Si è concluso lo scrutinio per il rinnovo del Consiglio provinciale di Brindisi.
Dai risultati definitivi emerge anche la composizione dell’assemblea di via De Leo, che vedrà una maggioranza riconducibile al neo presidente Angelo Pomes. La composizione del nuovo Consiglio provinciale, infatti, ha una netta prevalenza dell’area che sostiene il presidente Pomes, con sette consiglieri su dodici complessivi.
La ripartizione dei seggi è la seguente:
Comunità Protagoniste – Pomes Presidente: 7 seggi
Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni: 3 seggi
Alleanza Civica per Brindisi: 2 seggi
Di seguito le preferenze ottenute dai candidati lista per lista e gli eletti.
Comunità Protagoniste – Pomes Presidente
Totale voti lista: 54.739
Preferenze:
Maria Lucia Argentieri – 7.508 (eletta)
Elio Ciccarese – 7.152 (eletto)
Marco Marra – 6.571 (eletto)
Francesco Zaccaria – 6.022 (eletto)
Carmine Brogna – 5.762 (eletto)
Nicola Cavallo – 5.537 (eletto)
Daniela Capone – 5.267 (eletta)
Massimo Vittorio Lanzilotti – 4.295
Lorenzo Perrini – 3.790
Rosalia Fumarola – 1.890
Agnese Cavallone – 945
Denise Aggiano – 0
Eletti: Argentieri, Ciccarese, Marra, Zaccaria, Brogna, Cavallo, Capone.
Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni
Totale voti lista: 24.231
Preferenze:
Giuseppe Sorio – 7.619 (eletto)
Francesco Lotesoriere – 4.248 (eletto)
Catia Albanese – 3.533 (eletto)
Giancarlo Marinò – 3.084
Cosimo Damiano Leccese – 2.695
Saverio Ligorio – 1.260
Raffaele De Maria – 1.162
Virginia Giancola – 630
Luana Iaia – 0
Rosa Masiello – 0
Eletti: Sorio, Lotesoriere, Albanese.
Alleanza Civica per Brindisi
Totale voti lista: 13.881
Preferenze:
Pasquale Luperti – 7.050 (eletto)
Giovanni Spennati – 6.831 (eletto)
Maria Ciaccia – 0
Lidia Penta – 0
Laura De Mola – 0
Ernestina Sicilia – 0
Vincenzo Calabretti – 0
Maurizio Colella – 0
Eletti: Luperti, Spennati.