Nella quinta edizione degli indici generazionali del Sole 24 Ore, la provincia di Brindisi si posiziona nella parte bassa delle classifiche dedicate alla qualità della vita di bambini, giovani e anziani. Emerge, comunque, un dato significativo: il nostro territorio guadagna 11 posizioni rispetto all’anno precedente nella classifica generale dei tre indici, segno di un miglioramento, seppur parziale, delle condizioni offerte alle fasce più fragili della popolazione.

Il guadagno di 11 posizioni segnala un tentativo di risalita, che potrebbe essere legato a interventi puntuali (come l’avanzamento nei progetti PNRR per l’istruzione e l’aumento della dotazione di pediatri), ma non ancora a un disegno strutturale e organico. Il quadro che emerge resta quello di una provincia in difficoltà nel garantire servizi adeguati e opportunità concrete, soprattutto per giovani e anziani.

Se per l’infanzia si rilevano alcuni segnali positivi, l’assenza di spazi verdi e l’insufficienza di offerta sportiva o scolastica penalizzano il territorio.

Tra i giovani pesa la scarsa soddisfazione lavorativa e la fragilità occupazionale, mentre gli anziani soffrono per una carente rete di servizi e infrastrutture dedicate.

Questi tutti gli indici alla base dello studio, suddivisi per fasce d’eta:

Bambini (0-14 anni): Brindisi 83ª su 107

Punteggio: 388,9

Retta mensa scolastica: 26° posto (3% del reddito pro capite)

Edifici scolastici con la palestra (41 per il 35° posto)

Delitti denunciati ai danni dei minori (35 per il 39° posto)

Progetti PNRR per l’istruzione: 41° posto

Pediatri: 47° posto (2 ogni 1.000 bambini)

Tasso di fecondità (55° posto)

Spesa sociale per famiglie e minori (61°)

Spazio abitativo (63° posto)

Utilizzo dei servizi comunali per l’infanzia: (66° posto)

Edifici con la mensa scolastica (28 per il 73° posto)

Competenze scolastiche (numerica e alfabetica): rispettivamente 83° e 81° posto

Verde attrezzato: 89° posto

Sport e bambini: 91° posto

Relazioni sociali: 91° posto (presenza di parenti su cui contare)

Giovani (18-35 anni): Brindisi 97ª su 107

Punteggio: 426,7

Quoziente di nuzialità: 20° posto

Percezione di insicurezza: 20° posto (bassa percentuale di giovani che si sentono insicuri)

Età media al parto: 28° posto (32 anni)

Canone di locazione: 38° posto

Imprenditoria giovanile: 46° posto

Incidenti stradali notturni: 47° posto

Aree sportive: 85° posto

Concerti: 87° posto

Spettacoli e locali per giovani: 88° posto

Disoccupazione giovanile: 91° posto

Trasformazioni a tempo indeterminato: 92° posto

Laureati 25-39 anni: 96° posto

Soddisfazione per il lavoro: 101° posto

Amministratori under 40: 104° posto

Anziani (over 65): Brindisi 80ª su 107

Punteggio: 416,0

Consumo farmaci per depressione: 6° posto (basso utilizzo)

Persone sole: 11° posto (bassa incidenza)

Inquinamento acustico: 28° posto

Infermieri non pediatrici: 45° posto

Spesa sociale per anziani: 64°

Geriatri: 71° posto

Consumo farmaci per obesità: 74° posto

Posti letto nelle RSA: 85° posto

Speranza di vita a 65 anni: 85° posto

Importo medio pensioni: 90° posto

Consumo farmaci per malattie croniche: 94° posto

Biblioteche: 97° posto

Orti urbani: 99° posto