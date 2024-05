Le province italiane che offrono la migliore qualità della vita alle diverse fasce d’età sono state rivelate dall’edizione 2024 degli Indici Generazionali del Sole 24 Ore. Presentati in anteprima al Festival dell’Economia di Trento, questi indici misurano come i territori rispondono alle esigenze specifiche dei bambini, dei giovani e degli anziani, valutando i servizi a loro dedicati e le loro condizioni di vita e salute.

Le Classifiche in Sintesi

In Testa: Sondrio, Gorizia e Trento al Top per Bambini, Giovani e Anziani

Sondrio si aggiudica il primo posto per la qualità della vita dei bambini, con un notevole miglioramento rispetto alla precedente edizione. Anche Ravenna e Trieste ottengono posizioni di rilievo, seguite da Gorizia. Per quanto riguarda i giovani, Gorizia si distingue come la provincia che offre maggiore benessere, seguita da Ravenna e Forlì Cesena. La leadership per gli anziani è saldamente mantenuta da Trento, con una forte presenza delle province del Nord nelle prime posizioni, in particolare del Trentino Alto Adige, della Lombardia e del Veneto.

Il Sud e le Grandi Città

Le province del Sud e le grandi città mostrano performance generalmente basse o medie, con particolare criticità per il benessere dei giovani. Con l’eccezione di Bologna e Firenze, le grandi città italiane si posizionano a metà classifica o peggio, con Milano che registra una significativa ascesa rispetto all’edizione precedente. Al contrario, Bari, Catania, Napoli, Palermo e Roma si collocano tra le province con i punteggi più bassi.



I Trend Nazionali

I dati storici evidenziano tendenze preoccupanti per il Paese, soprattutto per quanto riguarda l’assistenza ai minori, con un calo del numero di pediatri e un aumento dei reati contro i minori. Per i giovani, nonostante una diminuzione della disoccupazione, si osserva una stagnazione e una ridotta iniziativa, con una diminuzione delle imprese con titolari sotto i 35 anni e un aumento dell’età media al parto. Gli anziani, invece, vedono un aumento del consumo di farmaci antidepressivi e una diminuzione del personale infermieristico.

Questi dati illustrano una situazione complessa e in continua evoluzione, evidenziando la necessità di politiche mirate per migliorare la qualità della vita delle diverse fasce d’età in Italia.

Brindisi all’84° Posto nella Classifica Nazionale per la Qualità della Vita dei Bambini (0-10)

Nella pubblicazione degli Indici Generazionali del Sole 24 Ore, Brindisi si posiziona al 84° posto nella classifica nazionale per la qualità della vita dei bambini dai 0 ai 10 anni

Risultato dei Parametri Considerati:

Spazio Abitativo: Con un valore di 70,8 mq medi per abitante nel settore residenziale, Brindisi si colloca al 63° posto, in linea con la media nazionale.

Pediatri: La presenza di pediatri attivi ogni mille residenti tra 0 e 14 anni è pari a 2,2, mantenendo la provincia al 45° posto.

Competenza Numerica e Alfabetica: L’indice di competenza numerica non adeguata (52,9%) e quello di competenza alfabetica non adeguata (44,5%) pongono Brindisi rispettivamente all’82° e all’85° posto.

Servizi Comunali per l’Infanzia: Con il 12,4% dei bambini che usufruiscono dei servizi comunali per l’infanzia, la provincia si posiziona al 67° posto.

Edifici Scolastici: La presenza di edifici scolastici con palestra (41,0%) e di giardini scolastici (2,6 mq per bambino) colloca Brindisi rispettivamente al 35° e al 101° posto.

Verde Attrezzato: Con soli 7,4 mq per bambino nel comune capoluogo, Brindisi si posiziona all’89° posto.

Progetti PNRR per l’Istruzione: La presenza di progetti PNRR per l’istruzione (9,4) porta la provincia al 41° posto.

Indice Sport e Bambini: Con un basso punteggio di 0,5, Brindisi si colloca all’86° posto.

Delitti Denunciati a Danno di Minori: Con 0,6 delitti denunciati ogni 10mila minori, Brindisi si classifica al 4° posto.

Spesa Sociale per Famiglie e Minori: La spesa sociale per famiglie e minori (22,0) posiziona Brindisi al 65° posto.

Brindisi al 105° Posto nella Classifica Nazionale per la Qualità della Vita dei Giovani (18-35)

Nell’ambito dell’analisi condotta sugli Indici Generazionali del Sole 24 Ore, Brindisi si posiziona al 105° posto nella classifica nazionale per la qualità della vita dei Giovani, dai 18 ai 35 anni.

Risultato dei Parametri Considerati:

Residenti Giovani: Con un aumento del 2,9% dei residenti giovani (età compresa tra 18 e 35 anni), Brindisi si colloca al 5° posto, mostrando una tendenza positiva.

Quoziente di Nuzialità: Il numero di matrimoni celebrati ogni mille abitanti posiziona Brindisi al 54° posto, con un valore leggermente inferiore rispetto alla media nazionale.

Età Media al Parto: Con un’età media al primo figlio di 31,6 anni, la provincia si colloca al 5° posto, indicando una tendenza alla maternità a un’età inferiore rispetto ad altre aree.

Canone di Locazione: L’incidenza del canone di locazione in zona semicentrale rispetto al reddito medio porta Brindisi al 17° posto, con un valore al di sotto della media nazionale.

Laureati: Il 26,1% della popolazione tra i 25 e i 39 anni laureata posiziona Brindisi al 54° posto, in linea con la media nazionale.

Imprenditorialità Giovanile: Con il 7,3% delle imprese con titolare under 35, la provincia si colloca nuovamente al 54° posto.

Disoccupazione Giovanile: Un tasso di disoccupazione giovanile del 7,1% porta Brindisi all’18° posto, con una situazione più favorevole rispetto ad altre aree.

Trasformazioni a Tempo Indeterminato: Il 20,2% delle variazioni contrattuali a tempo indeterminato posiziona Brindisi al 8° posto, mostrando una stabilità nel mercato del lavoro.

Bar e Discoteche: Con 158,6 bar e discoteche ogni 10mila residenti tra i 18 e i 35 anni, la provincia si colloca al 37° posto.

Concerti: Un numero di spettacoli ogni 10mila abitanti tra i 18 e i 35 anni pari a 95,8 porta Brindisi al 7° posto.

Aree Sportive: Con 20,3 mq di aree sportive per residente tra i 18 e i 35 anni, la provincia si colloca al 22° posto.

Amministratori Comunali Under 40: Il 22,4% degli amministratori comunali under 40 posiziona Brindisi all’85° posto.

Brindisi all’83° Posto nella Classifica Nazionale per la Qualità della Vita degli Anziani (over 65)

Nell’ambito dell’analisi condotta sugli Indici Generazionali del Sole 24 Ore, Brindisi si posiziona al 83° posto nella classifica nazionale per la qualità della vita degli anziani (over 65)

Risultato dei Parametri Considerati: