Dal 19 al 22 maggio, le Regioni Toscana e Liguria faranno da scenario alla nuova impresa ciclistica degli Amici della Fondazione Fibrosi Cistica Ricerca di Brindisi Torre (BR): torna “La ricerca sui pedali”, iniziativa socio-sportiva nata per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla fibrosi cistica e raccogliere fondi a sostegno della ricerca scientifica.

A pedalare saranno in quattro, uniti non solo dalla passione per la bici, ma anche da una storia condivisa di lotta contro la fibrosi cistica. Oronzo De Tommaso, Delegato FFC Ricerca di Brindisi-Torre S. Susanna e padre di una ragazza affetta da fibrosi cistica, sarà affiancato da Virginia Fiori e Rosario Grasso, che convivono sin dalla nascita con la malattia, e da Roberto Cau, Delegato FFC Ricerca di Siniscola (Nuoro). Un gruppo affiatato che ha scelto di trasformare la propria esperienza in una spinta verso il cambiamento, mettendo le proprie forze al servizio di chi ancora attende una cura.

Oggi, circa il 30% delle persone con fibrosi cistica resta privo di terapie efficaci. L’obiettivo dell’iniziativa è proprio questo: sostenere la mission della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica per arrivare a “una cura per tutti”.

Il programma delle tappe:

19 maggio: partenza da Firenze, Ospedale Careggi, ore 10:00; arrivo a Lucca, Piazza Antelminelli, ore 17:00 (80 km)

20 maggio: partenza da Lucca, stand Federciclismo, ore 10:00; sosta a Pisa; arrivo a San Giuliano Terme, ore 16:00 (25 km)

21 maggio: partenza da San Giuliano Terme, ore 10:00; arrivo a Sarzana (SP), Piazza Matteotti, ore 15:00 (70 km)

22 maggio: partenza da Sarzana, ore 9:00; soste a Sestri Levante e Recco; arrivo a Genova, Ospedale Gaslini, ore 17:00 (25 km)

Ad ogni tappa sono previsti momenti di sensibilizzazione curati dalle Delegazioni e dai Gruppi di Sostegno FFC Ricerca. L’iniziativa è patrocinata dall’AOU Careggi di Firenze, con la media partnership di Radio Ciccio Riccio.

Chi desidera partecipare o sostenere il progetto può farlo adottando simbolicamente un chilometro del percorso tramite la piattaforma Rete del Dono. Le donazioni effettuate direttamente alla Fondazione (con modalità tracciabili) danno diritto a benefici fiscali secondo la normativa vigente.