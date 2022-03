L’Associazione Italiana Quidditch ASD e Brindisi Quidditch ASD, in collaborazione con l’Associazione Il Segno Mediterraneo Onlus ODV, organizzano una raccolta beni in favore della popolazione ucraina durante l’evento “Lega Quidditch – Playoff e EuroQualifier”.

Moltissime persone stanno fuggendo dai terribili attacchi degli ultimi periodi e altrettante risultano sfollate all’interno del paese o costrette a lasciare le proprie abitazioni per proteggersi dalla violenza bellica. Nessuno, da qualunque parte del mondo provenga, dovrebbe vivere nella paura o sperimentare la necessità di dover fuggire dalla propria città o nazione, perché la guerra, qualsiasi essa sia, è una violenza insensata che ripudiamo in tutte le sue forme.

L’Associazione Il Segno Mediterraneo sarà attiva nella collocazione e ricongiungimento dei profughi. Tantissimi bambini in fuga dall’Ucraina verranno accolti, con e senza le proprie famiglie. Per quanto possa non sembrare una priorità, c’è un gran bisogno di giocattoli, libri, matite colorate e qualsiasi cosa possa contribuire a rendere serena, per quanto possibile, la lontananza da casa di questi bambini. Qualsiasi tipo di contributo, in ogni caso, sarà utile e ben accetto.

L’iniziativa è aperta a chiunque, sia partecipanti che spettatori. In loco troverete un banchetto e i responsabili dell’Associazione Il Segno Mediterraneo al quale lasciare qualsiasi tipo di bene non deperibile.

Nella speranza che vogliate unirvi a noi in questa iniziativa, vi ringraziamo anticipatamente per il contributo.

Ufficio stampa Associazione Italiana Quidditch