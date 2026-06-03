Apprendere la notizia del prestigioso premio ottenuto dalla classe 5ªA della scuola primaria ‘Bozzano’ di Brindisi nell’ambito del progetto nazionale ‘Il circolo del vetro’ è, per me, un immenso motivo di orgoglio.

Sapere che i nostri ragazzi si sono distinti in un’iniziativa che ha coinvolto oltre 150.000 studenti e più di 2.000 insegnanti in tutta Italia, mi riempie di soddisfazione e conferma che la nostra città sa esprimere eccellenze di altissimo valore.

Quella che si sta vivendo non è solo una bella notizia, ma è una speranza che diventa realtà: il futuro è nelle mani di questi giovanissimi figli della nostra città.

Il loro impegno concreto sui temi cruciali del riciclo e dell’economia circolare dimostra una maturità civica che deve essere da esempio per tutti noi.

Quando parliamo di tutela dell’ambiente, è proprio dalle scuole che dobbiamo ripartire, coltivando questa sensibilità fin dai banchi.

Intendo ora dare il giusto rilievo istituzionale a questo traguardo, lanciando un appello all’amministrazione.

Ritengo sia doveroso che il nostro primo cittadino, Dott. Giuseppe Marchionna, e l’assessore Antonucci si uniscano a me nell’organizzare un incontro ufficiale.

Il mio auspicio è quello di poter ospitare questi studenti, insieme a tutto l’entourage di docenti e collaboratori che li ha guidati verso questa vittoria, proprio in Commissione Ambiente.

Credo sia fondamentale premiare pubblicamente il loro lavoro, per far sentire questi ragazzi, ancora una volta, protagonisti del cambiamento positivo di cui Brindisi ha bisogno”.

Roberto Quarta

Consigliere comunale e componente Commissione Ambiente