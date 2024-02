La manifestazione organizzata da CGIL, SPI e FUNZIONE PUBBLICA tenutasi questa mattina contro i tagli al Centro Anti Violenza, cui ATTIVA BRINDISI ha aderito unitamente a tutte le forze di minoranza, ha visto una copiosa partecipazione di associazioni e gruppi politici.

Un ringraziamento di cuore alle vittime di violenza per le toccanti testimonianze e alle operatrici per la straordinaria attività svolta e per la capacità di recepire, assorbire e gestire quotidianamente dolori, drammi e tragedie che, in mancanza, le vittime sarebbero tristemente condannate ad affrontare da sole.

Purtroppo, più forte delle grida di centinaia di manifestanti, oggi è risuonato il silenzio dell’Amministrazione Comunale, i cui rappresentanti hanno rifiutato di scendere dal Palazzo di Città, anche solo per un gesto di rispetto nei confronti di chi aveva lasciato lavoro e famiglie per far sentire la propria richiesta di aiuto.

La conferenza stampa convocata dall’Amministrazione Comunale all’ultim’ora, senza volontà di aprire il contraddittorio anche solo a una delegazione dei partecipanti, ha ulteriormente inasprito gli animi e fatto precipitare una situazione già compromessa, mettendo a nudo serie criticità di chi governa la città nel gestire democraticamente la critica ed il dialogo.

Ed infine il provocatorio bacio alle manifestanti con cui il Vice Sindaco ha sancito la ritirata dalla conferenza stampa di tutti i rappresentanti

dell’Amministrazione è stata una sconfitta per tutta la città, oltre che la conferma che a molti servirebbe anche solo un briciolo del coraggio dimostrato oggi da tutte le donne che hanno portato in piazza il proprio dolore.

COMUNICATO STAMPA Diego Rachiero (Consigliere Comunale “ATTIVA BRINDISI”)