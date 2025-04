Termina sul 34-24 a favore dei padroni di casa il match dell’8^ giornata di ritorno tra Raimond Sassari e Junior Fasano, decisa da un break importante ad inizio ripresa della compagine sarda.

Primo tempo caratterizzato da tante imprecisioni su entrambi i fronti, con Bruno Brzic e compagni avanti sul 4-1 dopo 8’ e con i biancazzurri che riescono a ricucire fino al -2 al 13’ (5-3). I locali, con un parziale di 4-0 tra 15’ ed i 19’, si spingono fino al +6 (11-5), ma nella parte finale della frazione d’avvio si rifanno sotto i fasanesi, che accorciano fino al -2 (12-10 al 25’) e con analogo distacco rientrano negli spogliatoi all’intervallo (15-13).

Come detto, fatale per Alessandro Leban e compagni si rivela però l’avvio del secondo tempo, fase in cui il Sassari realizza un parziale di 10-2 tra 31’ e 44’, portandosi sul +10 (25-15), e chiude di fatto anzitempo la contesa. Nel quarto d’ora conclusivo infatti, la Junior non va oltre il -7 (27-20 al 47’, 30-23 al 54’) e non riesce mai a riaprire la partita, che si conclude alla sirena sul 34-24.

Da salvare, nella prestazione dei campioni d’Italia in carica (privi in Sardegna degli infortunati Joao Marinho Da Cunha e Leonardo Boggia, e degli indisponibili Leonardo De Santis e Davide Notarangelo), la voglia di lottare emersa in buoni tratti del match, purtroppo non sufficiente al cospetto di un team in lotta per un piazzamento Play-Off.

Prossimo impegno per i fasanesi mercoledì, 9 aprile, quando alle ore 20 nel Palazzetto dello Sport di contrada Vigna Marina giungerà nel turno infrasettimanale il Conversano.

< >.

Tabellino

Raimond Sassari-Junior Fasano 34-24 (15-13 p.t.)

Raimond Sassari: Pavani, Aldini 2, Nardin 4, Mura 1, Malandrin De Oliveira 4, Bronzo 5, Fadda, Delogu 5, Coppola 4, Hamidovic 4, Bomboi, Spanu, Brzic 3, Miri 1, Codina Vivanco 1. All.: Ratko Durkovic.

Junior Fasano: Sibilio, Guarini 2, Corcione 1, Rivan Rodriguez 2, Pugliese 5, Leban, Cantore 6, Vinci, Capello Cardozo 3, Mizzoni 2, Legrottaglie, Beorlegui 3, Rubino. All.: Domenico Iaia.

Arbitri: Dionisi-Maccarone.

Risultati della 21^ giornata: Raimond Sassari-Junior Fasano 34-24, Brixen-Publiesse Chiaravalle 34-33, Conversano-Bozen 33-27, Camerano-Cassano Magnago 27-28, Pressano-Teamnetwork Albatro Siracusa 24-31, Sparer Eppan-Macagi Cingoli 34-35, Alperia Black Devils Merano-Secchia Rubiera 30-24.

Classifica: Cassano Magnago e Teamnetwork Albatro Siracusa 33, Conversano 32, Raimond Sassari ed Alperia Black Devils Merano 31, Bozen 25, Brixen 24, Junior Fasano 18, Sparer Eppan 15, Publiesse Chiaravalle e Macagi Cingoli 14, Pressano 13, Camerano 6, Secchia Rubiera 5.

Prossimo turno (9/04): Cassano Magnago-Raimond Sassari, Publiesse Chiaravalle-Camerano, Macagi Cingoli-Pressano, Bozen-Sparer Eppan, Alperia Black Devils-Brixen, Junior Fasano-Conversano, Secchia Rubiera-Teamnetwork Albatro Siracusa.

UFFICIO STAMPA JUNIOR FASANO