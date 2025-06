Sabato 14 giugno alle ore 19:30 nel Chiostro del Museo Ribezzo di Brindisi, secondo appuntamento della rassegna “Perché Rileggere i Classici”, il ciclo di incontri ad ingresso libero curato da Alessandra Pizzi, autrice, regista e divulgatrice appassionata dei grandi capolavori letterari.

Dopo il partecipato evento introduttivo, il secondo incontro sarà dedicato interamente all’Odissea, il poema fondativo del nostro immaginario collettivo, l’archetipo del viaggio, del ritorno, dell’identità in perenne trasformazione.

Rileggere oggi l’opera di Omero significa confrontarsi con i grandi interrogativi della contemporaneità: chi siamo quando tutto intorno a noi cambia? Quali sono le nostre “Itache”? Cosa ci guida davvero nel viaggio più difficile, quello verso noi stessi?

L’Odissea ci offre una mappa dell’umano, ancora sorprendentemente attuale. Le sfide di Ulisse, i suoi inganni, le sue nostalgie, si riflettono nelle anime di chi oggi cerca il proprio posto nel mondo.

L’incontro proporrà un percorso tra parole, riflessioni e suggestioni tratte dal poema, interpretate alla luce del presente. Un’occasione per riflettere su un’opera che ha attraversato i millenni ispirando artisti come Dante Alighieri, James Joyce e Giovanni Pascoli.

Ogni episodio, ogni pagina, ogni personaggio di questo poema raccontano qualcosa di universale, ma è nel loro inanellarsi e susseguirsi che creano la storia di un viaggio che è una vita intera.

Il progetto “Perché Rileggere i Classici”, promosso da Ergo Sum Produzioni e dal Polo BiblioMuseale di Brindisi – Museo Ribezzo, pone l’attenzione sulle grandi opere della tradizione letteraria attraverso un dialogo diretto e partecipato con il pubblico, valorizzando il potere trasformativo della lettura e la sua capacità di generare legami, pensiero critico e consapevolezza.

Un approccio integrato alla conoscenza, che promuove la lettura come esperienza dinamica e il teatro

come strumento di interpretazione critica della realtà, di supporto a una visione più consapevole degli

spettacoli della rassegna “Metti Un Libro a Teatro”, che saranno presentati al Museo Ribezzo nei

prossimi mesi.

Ingresso libero

Per informazioni e prenotazione obbligatoria: 327 909 7113

Email: ergosumsegreteria@gmail.com