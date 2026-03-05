Grande partecipazione al recruiting day che si è svolto ieri, presso il Centro per l’Impiego di Brindisi, organizzato da Arpal Puglia – Ambito territoriale di Brindisi in collaborazione con ManPower per Aero Alliance, azienda attiva nella fornitura di motori, ricambi e servizi di manutenzione per prodotti aeroderivati.

Sono stati oltre 500 i candidati che hanno partecipato alle selezioni per le posizioni di operatori meccanici, rispondendo all’offerta di lavoro dell’azienda.

L’iniziativa rientra tra le attività di “Mare a Sinistra”, la misura promossa dalla Regione Puglia che punta a favorire il rientro dei talenti pugliesi e ad attrarre in regione cittadini che vivono in altre aree d’Italia e all’estero.

Il recruiting day ha rappresentato un’importante occasione di incontro tra domanda e offerta di lavoro e conferma l’interesse verso le opportunità occupazionali nel settore industriale sul territorio.