Candidato Presidente: Antonio Decaro
Partito democratico: Toni Matarrelli, Maurizio Bruno, Isabella Lettori, Antonella Vincenti, Fabio Giorgino.
Movimento 5 stelle: Roberto Fusco, Claudia Morini, Chiara Pizzuto, Monica Casale, Bartolomeo D’Amico.
Alleanza Verdi – Sinistra: Nichi Vendola, Riccardo Rossi, Chiara Marinelli, Caterina Marini, Rosa Parisi.
Per la Puglia: Fabiano Amati, Mauro Vizzino, Raffaella Palumbo, Greta Sacco, Erminia Monteduro.
Avanti popolari: Alessandro Leoci, Giuseppe Tanzarella, Antonella Turco, Umberto Ribezzi, Federica Renna.
Decaro presidente: Carmelo Grassi, Tommaso Gioia, Giulio Gazzaneo, Daniela Capone, Isabella Vitale.
Candidato Presidente: Luigi Lobuono
Forza Italia: Livia Antonucci, Pasquale Luperti, Mario Schena, Alessio Curto, Maria Elena Mauro.
Fratelli d’Italia: Luigi Caroli, Massimiliano Oggiano, Antonio Scianaro, Elena Marrazzi, Chiara Saracino.
Lega: Vittorio Zizza, Ercole Saponaro, Antonella Palmisano, Giuliana Giannone, Giovanni Iurlaro.
Noi moderati: Angela Masilla, Nicola Di Pierro, Antonio Luigi Palmisano, Francesca Ozza, Luigi Morgante.
Candidato Presidente: Sabino Mangano
Alleanza civica per la Puglia: Gianluca Bucci, Nicola Verde, Marcello Cocco, Daniela Orsini, Anna detta Annamaria De Matteis.
Candidato Presidente: Ada Donno
Puglia Pacifista e Popolare: Fabio Massimo Foscarini, Dario Longo, Giovanna Montrone, Duilio Cosimo Romanelli, Barbara Toma
