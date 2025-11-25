Con il completamento dello scrutinio nelle 378 sezioni della provincia di Brindisi e nelle 4032 della Regione Puglia, si definisce la composizione della futura rappresentanza brindisina nel Consiglio regionale. La distribuzione dei seggi assegna tre eletti alla maggioranza di Antonio Decaro e due all’opposizione di centrodestra.

I TRE ELETTI DELLA MAGGIORANZA

Partito Democratico

Il PD conquista due seggi, sospinti dall’ottima affermazione provinciale.

Toni Matarrelli, giá deputato e sindaco di Mesagne, ha guidato le preferenze con un consenso altissimo distribuito in tutta la provincia.

Isabella Lettori, brindisina, entra in Consiglio regionale forte di un risultato significativo e diffuso.

Lista “Decaro Presidente”

Il terzo seggio della coalizione va alla lista civica che sostiene il nuovo presidente.

Tommaso Gioia, di Ceglie Massapica, entra in cosiglio forte del risultato di essere tra i più votati nel territorio provinciale.

I DUE ELETTI DELL’OPPOSIZIONE

Fratelli d’Italia

Il partito di Giorgia Meloni conferma il suo radicamento in provincia e conquista entrambi i seggi destinati al centrodestra.

Luigi Caroli, cegliese, primo tra i meloniani, già sindaco e consigliere regionale uscente, é figura di riferimento del partito sul territorio.

Antonio Scianaro, di Fasano, raccoglie un ampio consenso personale e completa la pattuglia di opposizione brindisina.

I cinque consiglieri eletti – Matarrelli, Lettori, Gioia, Caroli e Scianaro – saranno i riferimenti istituzionali della provincia per la nuova legislatura regionale. Una delegazione politicamente eterogenea, chiamata a rappresentare le istanze di un territorio che ha necessità di farsi ascoltare in Regione.