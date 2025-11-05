“Il prossimo 14 novembre il presidente del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte, sarà in provincia di Brindisi al fianco dei nostri candidati alle prossime elezioni regionali che si svolgeranno il 23 ed il 24 novembre prossimi”. Lo annuncia l’europarlamentare del Movimento Cinque Stelle, Valentina Palmisano. “Il suo entusiasmo, come ha dimostrato nell’ultimo week end tra Bari e Foggia, potrà essere un valore aggiunto nell’impegno quotidiano che nei territori tutti gli attivisti ed i portavoce del M5S stanno mettendo in campo, non solo in queste settimane. Le elezioni regionali rappresentano una tappa fondamentale per il futuro territorio brindisino. Un territorio che ha davanti a sé -sottolinea l’europarlamentare – sfide cruciale per garantire uno sviluppo sostenibile tutelando ambiente e occupazione”. “Insieme a tantissimi attivisti e portavoce, stiamo costruendo un’alternativa concreta fatta di legalità, trasparenza e partecipazione. La Puglia e la provincia di Brindisi – conclude Valentina Palmisano – meritano una politica pulita, coraggiosa e vicina alle persone”. Nei prossimi giorni sarà reso pubblico il programma ufficiale degli appuntamenti del presidente Conte in provincia di Brindisi per venerdì 14 novembre.