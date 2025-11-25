November 25, 2025
Con tutte le 378 sezioni scrutinate, la provincia di Brindisi conferma la netta affermazione di Antonio Decaro, che chiude con 92.634 voti e il 65,82%, imponendosi in ogni comune del territorio.
Le liste della coalizione totalizzano 86.880 voti, pari al 65,46%.

 

CENTROSINISTRA – LE PREFERENZE DEFINITIVE
Partito Democratico – 40.040 voti (30,17%)

Exploit di Toni Matarrelli, primo in assoluto in provincia con 24.499 preferenze.
Seguono:

Isabella Lettori: 8.253

Maurizio Bruno: 5.947

Antonella Vincenti: 3.808

Fabio Giorgino: 3.695

 

Per la Puglia – 13.215 voti (9,96%)

Risultati:

Fabiano Amati: 8.161

Mauro Vizzino: 3.440

Greta Sacco: 1.185

Raffaella Palumbo: 811

Erminia Monteduro: 482

 

Avanti Popolari – 11.315 voti (8,53%)

(Sezioni: 377/378)

Alessandro Leoci: 4.998

Giuseppe Tanzarella: 3.405

Antonella Turco: 2.396

Umberto Ribezzì: 2.329

Federica Renna: 196

 

Decaro Presidente – 9.856 voti (7,43%)

Tommaso Gioia: 3.956

Giulio Gazzaneo: 1.529

Daniela Capone: 1.123

Carmelo Grassi: 793

Isabella Vitale: 765

 

Movimento 5 Stelle – 8.814 voti (6,64%)

(Sezioni: 377/378)

Roberto Fusco: 2.472

Monica Casale: 2.364

Chiara Pizzuto: 1.506

Claudia Morini: 751

Bartolomeo D’Amico: 527

 

Alleanza Verdi e Sinistra – 3.640 voti (2,74%)

Riccardo Rossi: 1.151

Chiara Marinelli: 971

Nichi Vendola: 946

Caterina Marini (Katiuscia): 616

Rosa Parisi: 253

 

CENTRODESTRA – LE PREFERENZE DEFINITIVE

Il candidato presidente Luigi Loruono ottiene 46.860 voti (33,30%).
Le liste raccolgono 45.050 voti (33,94%).

 

Fratelli d’Italia – 26.242 voti (19,77%)

(Sezioni: 377/378)

Luigi Caroli: 9.859

Antonio Scianaro: 3.978

Elena Marrazzi: 3.909

Chiara Saracino: 3.646

Massimiliano Oggiano: 3.276

 

Forza Italia – 9.658 voti (7,28%)

(Sezioni: 377/378)

Pasquale “Lino” Luperti: 2.863

Alessio Curto: 1.992

Livia Antonucci: 1.663

Mario Schena: 1.609

Maria Elena Mauro (Marilena): 923

 

Lega Puglia – 8.545 voti (6,44%)

(Sezioni: 377/378)

Vittorio Zizza: 3.981

Antonella Palmisano: 2.300

Giuliana Giannone: 1.321

Giovanni Iurlaro: 803

Ercole Saponaro: 496

 

Noi Moderati – 605 voti (0,46%)

(Sezioni: 377/378)

Angela Masilla: 263

Luigi Morgante: 125

Antonio Luigi Palmisano: 31

Francesca Ozza: 6

Nicola Dipierro: 3

 

ALTRI CANDIDATI PRESIDENTE

Ada Donno: 990 voti (0,70%)
Puglia Pacifista e Popolare (633 voti): Chirico 135, Marinazzo 50, Toma 34, Romanello 16, Foscarini 9

Sabino Mangano: 256 voti (0,18%)
Alleanza Civica per la Puglia (157 voti): Bucci 22, De Matteis 12, Orsini 4

 

AFFLUENZA

Elettori: 345.123

Votanti: 144.755 (41,94%)

Schede nulle: 2.697

Schede bianche: 1.316

Schede contestate: 2

