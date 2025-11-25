Con tutte le 378 sezioni scrutinate, la provincia di Brindisi conferma la netta affermazione di Antonio Decaro, che chiude con 92.634 voti e il 65,82%, imponendosi in ogni comune del territorio.
Le liste della coalizione totalizzano 86.880 voti, pari al 65,46%.
CENTROSINISTRA – LE PREFERENZE DEFINITIVE
Partito Democratico – 40.040 voti (30,17%)
Exploit di Toni Matarrelli, primo in assoluto in provincia con 24.499 preferenze.
Seguono:
Isabella Lettori: 8.253
Maurizio Bruno: 5.947
Antonella Vincenti: 3.808
Fabio Giorgino: 3.695
Per la Puglia – 13.215 voti (9,96%)
Risultati:
Fabiano Amati: 8.161
Mauro Vizzino: 3.440
Greta Sacco: 1.185
Raffaella Palumbo: 811
Erminia Monteduro: 482
Avanti Popolari – 11.315 voti (8,53%)
(Sezioni: 377/378)
Alessandro Leoci: 4.998
Giuseppe Tanzarella: 3.405
Antonella Turco: 2.396
Umberto Ribezzì: 2.329
Federica Renna: 196
Decaro Presidente – 9.856 voti (7,43%)
Tommaso Gioia: 3.956
Giulio Gazzaneo: 1.529
Daniela Capone: 1.123
Carmelo Grassi: 793
Isabella Vitale: 765
Movimento 5 Stelle – 8.814 voti (6,64%)
(Sezioni: 377/378)
Roberto Fusco: 2.472
Monica Casale: 2.364
Chiara Pizzuto: 1.506
Claudia Morini: 751
Bartolomeo D’Amico: 527
Alleanza Verdi e Sinistra – 3.640 voti (2,74%)
Riccardo Rossi: 1.151
Chiara Marinelli: 971
Nichi Vendola: 946
Caterina Marini (Katiuscia): 616
Rosa Parisi: 253
CENTRODESTRA – LE PREFERENZE DEFINITIVE
Il candidato presidente Luigi Loruono ottiene 46.860 voti (33,30%).
Le liste raccolgono 45.050 voti (33,94%).
Fratelli d’Italia – 26.242 voti (19,77%)
(Sezioni: 377/378)
Luigi Caroli: 9.859
Antonio Scianaro: 3.978
Elena Marrazzi: 3.909
Chiara Saracino: 3.646
Massimiliano Oggiano: 3.276
Forza Italia – 9.658 voti (7,28%)
(Sezioni: 377/378)
Pasquale “Lino” Luperti: 2.863
Alessio Curto: 1.992
Livia Antonucci: 1.663
Mario Schena: 1.609
Maria Elena Mauro (Marilena): 923
Lega Puglia – 8.545 voti (6,44%)
(Sezioni: 377/378)
Vittorio Zizza: 3.981
Antonella Palmisano: 2.300
Giuliana Giannone: 1.321
Giovanni Iurlaro: 803
Ercole Saponaro: 496
Noi Moderati – 605 voti (0,46%)
(Sezioni: 377/378)
Angela Masilla: 263
Luigi Morgante: 125
Antonio Luigi Palmisano: 31
Francesca Ozza: 6
Nicola Dipierro: 3
ALTRI CANDIDATI PRESIDENTE
Ada Donno: 990 voti (0,70%)
Puglia Pacifista e Popolare (633 voti): Chirico 135, Marinazzo 50, Toma 34, Romanello 16, Foscarini 9
Sabino Mangano: 256 voti (0,18%)
Alleanza Civica per la Puglia (157 voti): Bucci 22, De Matteis 12, Orsini 4
AFFLUENZA
Elettori: 345.123
Votanti: 144.755 (41,94%)
Schede nulle: 2.697
Schede bianche: 1.316
Schede contestate: 2