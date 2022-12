Si informa che a partire da oggi, 23 dicembre 2022 e fino a domenica 8 gennaio 2023, riapre al pubblico il parcheggio della scuola Salvemini in via Castello dalle ore 18 e per tutta la notte.

Il servizio è stato riattivato data la maggiore affluenza di persone nel centro di Brindisi in occasione delle festività natalizie e la concomitanza dell’interruzione dell’attività ordinaria della scuola.

L’amministrazione comunale ringrazia la dirigente scolastica Angela Citiolo per la disponibilità e la collaborazione.