Riaprono a Brindisi le iscrizioni per la nuova classe del corso di pizzica tenuto dalla danzatrice Daniela Errico, che si terrà presso DanzArt Studio di Vanessa La Fauci.

Il prossimo sabato 24 gennaio si terrà la prima lezione, nell’ambito di un percorso che si terrà per una giornata al mese (ogni lezione avrà una durata di 90 minuti).

Il corso si propone di iniziare allo studio della pizzica tradizionale sino ad arrivare all’attuale “neo pizzica”. Gli stage mensili si rivolgono ad ogni classe di età, dai ragazzi ai più adulti, anche alla loro prima esperienza con il ballo. Fra gli scopi del corso la volontà di riscoprire e condividere il senso della danza popolare, con aneddoti storici che aiutano a scoprire o riscoprire la pizzica, i suoi passi e movenze.

Daniela Errico, brindisina, inizia a danzare all’età di 4 anni con la danza classica e moderna; nel 2008 si affaccia al mondo della pizzica, ampliando le sue conoscenze attraverso lo studio del tamburello e dei canti popolari; collabora con i Tamburellisti di Torrepaduli e diverse formazioni note nel mondo della pizzica salentina, danzando nel tempo in numerose manifestazioni pubbliche e private.

Si ripropone così anche nel 2026 questa particolare forma di apprendimento, anche in questa occasione ospitata da DanzArt Studio di Brindisi.

Per informazioni sulle modalità di iscrizione è possibile rivolgersi alla segreteria della scuola sita in Viale Togliatti 92 (Brindisi) o chiamare il numero 340 1254183.