“Per noi l’opera dello stadio ‘Fanuzzi’ è un’opera tra quelle importanti, anche perché intendiamo rispettare i tempi legati ai Giochi del Mediterraneo”. Lo ha affermato oggi pomeriggio l’assessore ai Lavori pubblici, geom. Cosimo Elmo, fugando i dubbi avanzati in queste ore sui social.

“Il 27 giugno scorso abbiamo dato incarico alla ditta vincitrice di avviare i lavori di ristrutturazione dello Stadio ‘Fanuzzi’ e dell’adiacente Precampo”, ha ricordato Elmo e “dal 27 giugno a oggi, come previsto – ha aggiunto -, la ditta si sta rifornendo dei materiali necessari (calcestruzzi, ferro e altro). Al netto di questo – ha proseguito l’assessore -, nella prima settimana di agosto si vedranno i primi veri e propri lavori a cominciare dalla rimozione della gradinata”.

Quindi l’assessore ha concluso: “Tutto questo per tranquillizzare chi, rilevando i dati dal cartello esposto fuori allo stadio, si preoccupava di un ritardo, che nei fatti non c’è ed assicuro sin da ora che i lavori, oltre che dai tecnici incaricati, saranno seguiti personalmente da me che sarò sul cantiere praticamente ogni giorno”.