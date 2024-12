Sarà il periodo più bello dell’anno, quello segnato dalle calde atmosfere del clima natalizio quando le allegre serate e lo scintillio delle luci sono sinonimo di festa e bollicine, a dare il via all’appuntamento annuale per celebrare le “Bolle di Puglia”, un format pensato e realizzato dalla delegazione pugliese delle Donne del Vino per promuovere e valorizzare la conoscenza della produzione spumantistica regionale, un comparto che negli ultimi anni è cresciuto in qualità e consumi.

Giunta alla sua quarta edizione, “Bolle di Puglia Experience” prenderà il via domenica 8 dicembre e fino al 24 gennaio, da Nord al Sud della Puglia, sarà un viaggio alla scoperta delle produzioni provenienti da diversi territori e dei vitigni autoctoni che, attraverso la spumantistica, raccontano di una Puglia sempre più orientata alle vinificazioni di bollicine eccellenti e identitarie. Dal Negroamaro al Susumaniello, dal Primitivo al Nero di Troia, dall’Aglianico, Bombino nero e bianco al Fiano, Verdeca, Bianco d’Alessano e altre uve da vitigni rari, “Bolle di Puglia Experience” si riconferma un percorso di eccellenza nel mondo della spumantistica, alla scoperta delle diverse produzioni regionali, tutte meritevoli di essere apprezzate e fatte conoscere al grande pubblico.

Sei appuntamenti, da dicembre a gennaio, tutti entusiasmanti e da non perdere per vivere un lungo periodo dedicato a degustazioni, dinner class, abbinamenti a tema “Bolle di Puglia”, per una vera e propria esperienza nel mondo delle bollicine prodotte dalle Donne del Vino. Racconti e assaggi dalla diretta voce di chi le bollicine le produce, le comunica, le vende e propone in carta e a scaffale, in un format itinerante che ogni anno si arricchisce con etichette note e nuove.

“Con Bolle di Puglia Experience vogliamo portare il consumatore nei luoghi delle Donne del Vino e creare più occasioni per far conoscere le bollicine pugliesi – sottolinea Renata Garofano, delegata Puglia dell’Associazione Nazionale Le Donne del Vino – Per la delegazione pugliese è un importante progetto culturale che vorrebbe essere uno strumento in più per far crescere la percezione degli spumanti regionali e il bere consapevole con una narrazione nel calice e nelle parole tutta al femminile. Lo spumante made in Puglia è un dono per ogni occasione, ideale per brindare e scoprire nuovi abbinamenti e metodologie di produzione”.

Il calendario degli appuntamenti:

Domenica 8 dicembre 2024, Lequile (Le) – Palazzo Andrioli

A partire dalle ore 19.30, nel suggestivo contesto della manifestazione “Alle porte della Città”, sarà Paola Restelli ad accompagnare i presenti in un’esperienza coinvolgente e interattiva, tra assaggi guidati, curiosità, musica e finger food locale, alla scoperta del pregio delle bollicine pugliesi. Ingresso su prenotazione: tel. 339 2077112 – mail viniasud.white@gmail.com

Martedì 10 dicembre 2024, Cerignola (Fg) – Vineria Popolare di Rosario Didonna

A partire dalle 21, saranno gli spazi della Vineria Popolare di Rosario Didonna ad ospitare la serata di degustazione di dieci bollicine delle Donne del Vino in abbinamento a prodotti di eccellenza selezionati dal patron. L’ingresso su prenotazione, tel. 0885 425798

Domenica 15 dicembre 2024, Manduria (Ta) – Cantine Soloperto

Atmosfera natalizia e festosa per un evento in cantina, dalle ore 10 alle 22: una degustazione delle bollicine delle Donne del Vino e Mercatino di Natale con artigianato e prodotti locali. Ingresso libero

Domenica 22 dicembre 2024, Ostuni (Br) – Enoteca WalkingWine

Dalle ore 18 alle 22 degustazione di tre bollicine selezionate tra sei proposte e assaggi di dolci tipici natalizi artigianali in occasione della notte bianca di Ostuni. Ingresso libero, € 10 a persona (dolci inclusi)

Sabato 11 gennaio 2025, Ugento (Le) – Castello di Ugento

Atmosfera fiabesca per la Dinner Class con le Bolle di Puglia e la cucina del prestigioso ristorante Duca Salotto dei Sapori, a cura della sommelier e wine communicator Titti Dell’Erba. Ore 20.30, ingresso su prenotazione.

Venerdì 24 gennaio 2025, Cellino San Marco (Br) – Show Room Cantine Due Palme

Nell’accogliente tasting room di Cantine Due Palme, i veri amanti delle bolle pugliesi si sfideranno a suon di bottiglie alla cieca, racconti di luoghi, stili e persone che rendono ammaliante la spumantistica regionale. Ore 18.00, ingresso su prenotazione tel. 379 2380705

Un calendario ricchissimo di esperienze quello previsto ma che potrebbe arricchirsi ulteriormente con nuove date.

Per partecipare e restare aggiornati basterà seguire i profili social Ddv Facebook e Instagram, e delle Cantine e delle socie che hanno aderito all’iniziativa.

Apollonio, Caiaffa Vini, Cantina La Marchesa, Cantele, Cantine Due Palme, Cardone, Jorche, Madri Leone, Mandwinery, Placido Volpone, Produttori di Manduria, Soloperto Vini, Tenute Rubino, Vetrère, Vigneti Calitro, Villa Agreste.

Enoteche: WalkingWine di Graziana Maiorano; Sommelier e Wine Communicator: Titti Dell’Erba, Lucia Leone, Carmela Lombardi, Ilaria Oliva, Paola Restelli.