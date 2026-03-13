Ritorna l’evento dedicato all’incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore turistico del brindisino, con un doppio appuntamento: martedì 17 marzo dalle 9:00 alle 14:00 presso gli spazi del MediaPorto di Brindisi in viale Commneda 1 a Brindisi e giovedì 19 marzo dalle 14:00 alle 17:00 presso il Centro per l’Impiego di Mesagne in via Nazario Sauro 27 si svolgerà la terza edizione di “Job On Tour…ism”.

I due appuntamenti vedono la partecipazione delle più importanti aziende e sigle di settore, tra cui Confcommercio, Federalberghi, Confesercenti, Assohotel, AIGO, Consorzio degli Albergatori di Carovigno nonchè ITS Turismo, Istituto Alberghiero Pertini, Liceo Ettore Palumbo e Rete – Hub Brindisi.

JOT 2026 rientra nella misura della Regione Puglia “Mare a Sinistra” e gode del patrocinio del Comune di Brindisi e del Comune di Mesagne.

Dopo il grande successo dello scorso anno, attestato dal numero di aziende partecipanti e utenti colloquiati, l’evento si preannuncia come punto di riferimento per l’intero settore a livello provinciale.

Moltiplicare, specie nei settori in cui spesso rimangono delle posizioni lavorative non coperte, le occasioni per i giovani e i meno giovani per lavorare in un settore che è una delle principali vocazioni economiche del nostro territorio e rafforzare una rete stabile pubblico/privato nel comparto turistico, alberghiero e ristorativo, per favorire l’incontro domanda/offerta e quindi la crescita del settore nel territorio brindisino: questi gli obiettivi principali di Job On Tourism.

Durante le due giornate i candidati avranno la possibilità di consegnare il proprio curriculum vitae e sostenere colloqui direttamente con i responsabili delle risorse umane delle varie aziende presenti che saranno affiancati per l’occasione dagli esperti del mercato del lavoro di ARPAL Puglia. I Centri per l’impiego dell’ambito territoriale di Brindisi saranno inoltre presenti con il proprio sportello di accoglienza e di orientamento al lavoro.

Per partecipare al job day è consigliato che tutti gli interessati inseriscano la propria candidatura direttamente sul portale “Lavoro per te” della Regione Puglia, caricando il proprio curriculum vitae all’indirizzo: https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/cerca, e si presentino il giorno dell’evento con più copie del prorio cv stampato da lasciare ai referenti delle aziende.

Per maggiori informazioni scrivere a ido.brindisi@arpal.regione.puglia.it o telefonare allo 0831.1568068



AGENZIA REGIONALE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO PUGLIA

L’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro della Puglia nasce con la Legge regionale n. 29 del 29 giugno 2018 e ha come obiettivo prioritario la più ampia inclusione nel mondo del lavoro. Gestisce i Centri per l’impiego; favorisce l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro, in sinergia con imprese e privati accreditati; promuove l’integrazione delle persone con disabilità e fragilità; supporta l’osservatorio del mercato del lavoro; collabora alla programmazione dell’offerta formativa rispetto alle dinamiche del mercato del lavoro e dei fabbisogni professionali.

www.arpal.regione.puglia.it

Il successo ottenuto dalla seconda edizione di Job On Tourism, oltre ad attestare i risultati di un grosso impegno progettuale ed organizzativo, dà chiare indicazioni del lavoro che stiamo svolgendo sul territorio- – afferma Marta Basile

Le sinergie che stiamo mettendo in campo con aziende, sigle datoriali, scuole e agenzie per il lavoro stanno favorendo lo sviluppo di un sistema integrato che favorisce l’incrocio domanda/offerta di lavoro e la valorizzazione del cosiddetto “lavoro buono”.

Noi continuiamo a lavorare