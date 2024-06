Il consigliere comunale di Brindisi, Roberto Quarta, è stato sospeso da Fratelli d’Italia.

Il provvedimento è stato adottato ieri dal segretario provinciale del partito, Luigi Caroli, e notificato allo stesso Quarta ed agli organismi di garanzia del partito della Meloni.

La sospensione disciplinare cautelare di Quarta è stata espressamente richiesta dai colleghi del gruppo consiliare che, a sostegno della loro istanza, hanno esposto “una serie di criticità nella condotta del Quarta, documentandole con una serie di post sui social network, atti amministrativi e interventi stampa”.

Secondo il gruppo consigliare di Fratelli d’Italia, Quarta sarebbe “ormai un esponente della minoranza avversa all’Amministrazione brindisina” ma continua “a fregiarsi dell’appartenenza al nostro Partito, utilizzandone il logo e qualificandosi, in ogni occasione pubblica, quale esponente di Fratelli d’Italia”.

“A ciò si aggiunga – si legge nella lettera – che il Quarta abbia sovente attaccato, anche personalmente e con termini sguaiati e inappropriati, praticamente a tutti i vertici del partito della provincia di Brindisi, accusandoli non solo di incapacità politica ma anche di nefandezze personali”.

Caroli ritiene che l’istanza del gruppo brindisino “meriti ampio accoglimento” poiché Quarta si sarebbe dimostrato “continuativamente impegnato in una campagna demolitoria del partito, soprattutto sul piano cittadino e provinciale, e che i sistematici suoi ammiccamenti alla sinistra e l’opposizione, parteggiano per il fatto che si sia già posto al di fuori di Fratelli D’Italia”.

La sospensione dal partito comporta anche la diffida a “non fregiarsi dell’appartenenza allo stesso, al suo gruppo consiliare e a non utilizzare in alcun modo il simbolo e non parlare mai in nome dello stesso”.

Dopo qualche ora di riflessione, questo il commento di Roberto Quarta:

“Prendo atto della decisione del coordinatore provinciale Luigi Caroli.

Non intendo fare polemica in un momento delicato della campagna elettorale per le elezioni Europee , che vede il nostro Leader Giorgia Meloni impegnata a portare in alto i nostri ideali e valori.

In egual misura ritengo doveroso il rispetto nei confronti di tutti quei cittadini che mi hanno dato il loro consenso contribuendo a farmi eleggere consigliere comunale, carica che intendo ancora assolvere con il massimo impegno, coerenza e trasparenza.

Per questo fino a quando , non saranno esauriti i tempi di questa iniziativa costruita ad arte e richiesta dal gruppo consigliare di Fratelli d’Italia (De Maria, Vantaggiato, Borromeo, Sticchi, Mevoli) con l’avvallo del Caroli,

fino a quando i vertici di partito e di garanzia non si esprimeranno con decisioni definitive su una situazione che perdura da quasi due anni,

nell’ interesse supremo della mia città e dei cittadini tutti,

continuerò la mia attività di Presidente della commissione Ambiente come quella di consigliere comunale.

Il mio ruolo politico, ancor prima da uomo libero è, e sarà sempre espressione di un gruppo di uomini e donne che hanno una dignità e che non sarà mai in vendita.”