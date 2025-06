Il prossimo sabato, 14 giugno 2025, Fasano sarà teatro del suo ormai attesissimo corteo storico “La Scamiciata”.

La rievocazione storica è una fra le più grandi d’Italia, e ospita numerosi gruppi esterni. Fra i tanti figuranti che sfilano per le vie della Città di Fasano, sarà possibile vedere dame e cavalieri in sontuosi abiti barocchi, armigeri e Cavalieri di Malta a cavallo, popolani vestiti a festa con abiti variopinti. I volontari del Comitato Giugno Fasanese, che si occupano in maniera gratuita di tutta l’organizzazione, ospiteranno gruppi storici e folkloristici di provenienza anche internazionale.

Il corteo sfilerà per le strade di Fasano dalle 18.30 alle 21.30, il percorso è consultabile sulle pagine social e sul sito de “La Scamiciata”.

Al corteo seguirà in Piazza Ciaia dalle ore 21.30 il Festival di musica folk “Ritmi e Suoni dal Mediterraneo”, che vedrà cinque esibizioni sul palco:

apriranno il festival gli studenti della scuola media Pascoli con il loro spettacolo di expression primitive, danza di ispirazione afroamericana che associa gestualità, ritmo e voce. Seguiranno il gruppo folkloristico “Dragoni del Molise” da Agnone, la città delle campane; danze orientali e folklore arabo a cura di Gamal e Naima Hassan; il gruppo folkloristico “Vace Zela” da Lushnje, Albania. In chiusura, il Gruppo Ricerca Cultura Popolare “I Canti del Faso”, gruppo organizzatore dell’evento e rappresentante della Città di Fasano.

Il festival è organizzato dai volontari del “Gruppo Ricerca Cultura Popolare I Canti del Faso” di Fasano, in collaborazione con il “Comitato Giugno Fasanese”, ed è parte dell’insieme di eventi che si susseguono all’interno della cornice della rievocazione storica “La Scamiciata”.

«Il festival – dichiara Vito Belfiore, presidente de “I Canti del Faso” – è nato come evoluzione dello storico spettacolo in piazza a conclusione della Scamiciata, ma diventa ogni anno di più un modo per creare nuovi legami con le realtà che, come noi, lavorano sul patrimonio immateriale variegato del nostro Paese. Sarà una serata di festa al suono delle musiche folk del Mediterraneo».

Gli eventi sono gratuiti e aperti al pubblico, per restare aggiornato a riguardo:

Evento Facebook: https://shorturl.at/QDKN8

Pagina Facebook: I Canti del Faso https://shorturl.at/0a2v6

Pagina Instagram: I Canti del Faso https://shorturl.at/w3DP5