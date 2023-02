PROSSIMO SPETTACOLO IN SCENA AL KOPÓ

18 FEBBRAIO 2023 ORE 21.00

19 FEBBRAIO 2023 18.00

Le Fuorigioco

LA STORIA DELLA PRIMA SQUADRA DI CALCIO FEMMINILE IN ITALIA e il sogno comune di decine di ragazze che sfidarono il fascismo.

COMPAGNIA TEATRO TABASCO

Di e con Michele Vargiu

REGIA Laura Garau

INGRESSO 13€

SCONTI E RIDUZIONE PER OVER 65 E UNDER 26