Sabato 23 dicembre, a partire dalle 18:00, si terrà, presso la Palazzina del Belvedere – Collezione Archeologica Faldetta, una “Tombolata Archeologica”.

Le festività natalizie sono un’ottima occasione per concedersi momenti di divertimento, in compagnia di parenti e amici, ma rappresentano anche il momento più magico dell’anno in cui le città si illuminano e le comunità si aprono in un abbraccio collettivo.

La Collezione Archeologica Faldetta invita cittadini di tutte le età a partecipare al gioco natalizio per eccellenza: la tombola. Di certo, non si perderà di vista lo scopo culturale, seppur nella veste più giocosa; nella “Tombolata Archeologica”, infatti, i 90 numeri saranno sostituiti da altrettanti reperti della Collezione, mettendo alla prova anche lo spirito di osservazione.

L’evento si terrà in piedi nelle sale della Palazzina, il che permetterà una modalità di visita alternativa e dinamica, sarà il fato a decidere quali reperti sottoporre all’attenzione del visitatore. Per dare il gusto della competizione, irrinunciabile quando si parla di giochi natalizi, i più fortunati porteranno a casa interessanti premi offerti dall’ETS Le Colonne e da

Confcommercio Brindisi:

Confezione oro con bottiglie Spumante Metodo Classico Somm’A4 offerta da Giulio Corciulo Somm’A4 Brindisi;

Auricolari offerti da Dj by Roger – Divina Greco, San Pietro Vernotico;

Orologio Breil offerto da Cisternino Preziosi, Brindisi;

Buono macelleria da 25 € offerto da Arturo La Palma, Brindisi;

Occhiali da sole offerti da Cuppone Cristina, Mesagne;

Due panettoni offerti da Bar Betty di Greco Gaetano, Brindisi.

La significativa risposta avuta dagli esercenti della provincia, coinvolti grazie al sostegno e alla mediazione di Confcommercio Brindisi, rappresenta un segnale di come la collaborazione tra enti e associazioni presenti sul territorio, sia la chiave per la crescita socioculturale della Città di Brindisi.

La Collezione Archeologica Faldetta si compone di 363 reperti essenzialmente pugliesi.

Comprende una ricca varietà di forme vascolari in ceramica micenea, corinzia, attica a figure nere, italiota a figure rosse, a vernice nera, bruna e rossa, in stile di Gnathia e ceramica di produzione messapica. Vi sono anche esempi di reperti in pasta vitrea, in bronzo e alcuni esemplari di coroplastica e scultura di ambito indiano. La potenzialità della collezione è nella unicità di alcuni esemplari. Tra essi spicca, per il suo notevole valore artistico e storico, un cratere a campana di produzione protoapula del IV secolo a. C., attribuito dal prof. Arthur Trendall alla cerchia del Pittore di Tarporley.

ETS Le Colonne, ente gestore della Collezione Archeologica Faldetta, in collaborazione con il Comune di Brindisi, è promotore di numerose iniziative ed eventi finalizzati a rendere i beni culturali uno spazio di integrazione e aggregazione per la collettività. Ha sviluppato numerose iniziative per il territorio, per la comunità e per i turisti, distinguendosi per la capacità di essere accoglienti e di offrire esperienze culturali di qualità.

Confcommercio Imprese per l’Italia – Brindisi è l’associazione di categoria maggiormente rappresentativa sul territorio provinciale delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi. Tutela e rappresenta le imprese, i lavoratori autonomi e le professioni del commercio, del turismo e dei servizi presso istituzioni ed amministrazioni, pubbliche e private, nonché nei confronti delle organizzazioni politiche, sociali, economiche e sindacali.

Si occupa, inoltre, di valorizzare gli interessi delle imprese, dei lavoratori autonomi e dei professionisti e si impegna a progettare lo sviluppo del territorio e delle imprese della Città di Brindisi.

L’evento aperto a tutti, si terrà sabato 23 dicembre, a partire dalle 18:00.

La prenotazione è obbligatoria al numero 0831 562800 oppure all’indirizzo e-mail lecolonnearteantica@libero.it

Riferimenti social:

Fb Collezione Archeologica Faldetta

Instagram archeofaldetta

Sito web: www.lecolonnearte.com