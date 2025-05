Al Museo Ribezzo, piazza Duomo – Brindisi, sabato 24 maggio 2025 ore 18:30, quarto e ultimo appuntamento della rassegna di musica dal vivo “Musica d’Arte al Museo Ribezzo”, in collaborazione con I.C. Bozzano Centro – Brindisi e Accademia dei Serenati.

Il Trio | Pinto – voce recitante | Fiore – chitarra | Bisanti – flauto traverso, propongono programma di musica e poesia “Le Stanze del Cielo”, immaginando la nostra terra, la Puglia, la cui bellezza del mare e del cielo sono ineguagliabili, come una delle meravigliose “Stanze” dell’immensa casa“Mondo”…

Un passato da non dimenticare, fatto di duro lavoro nei campi, del rapporto primordiale con il mare, di passione e amore. Un “viaggio” che inizia nei sentieri a noi noti, fra ulivi e muretti a secco, con i versi di poeti regionali e non, per proseguire con note musicali di autori antichi e classici, verso orizzonti sconfinati.

Immagini di vita quotidiana, paesaggi e momenti di cinema, nelle proiezioni di Gabriele Ciriello.

libero | 0831544257

————–

Valeria Pinto vive a Bari dove opera come scenografa e attrice. Dopo la maturità artistica si laurea in Scenografia presso l’AA BB AA di Bari con ottimi voti e in seguito si abilita all’insegnamento di discipline artistiche.

Ha lavorato presso il teatro Petruzzelli di Bari per oltre 10 anni come scenografo stabile. Tra le esperienze più significative all’estero: “Barbiere di Siviglia” regia Dario Fo in Brasile, “Montezuma” di Paisiello a Città del Messico e “Shakespeare” ad Amman in Giordania. Nel cinema “Giovane Toscanini” di F. Zeffirelli.

In veste di attrice ha al suo attivo diverse pièces teatrali che spaziano dal drammatico al brillante come “Some Kind of Love Story” di Arthur Miller, “Il Contrasto di Cielo D’Alcamo” “Door to Door”, ”XY le incognite dell’amore”.

Nel 2017 debutta nella regia con “Pittrici, Arte e Passione“con Valeria Nardulli e il corpo di ballo diretto da Claudia Incalza al teatro Forma di Bari, al teatro Showville di Bari e al teatro Van Westherout di Mola di Bari.

Seguono ”Le Stanze del Cielo” nel 2018 con Vito Fiore e Luigi Bisanti (Palazzo Pesce, Mola Di Bari e Polo Museale San Francesco della Scarpa di Bari). “Le Fuggitive” commedia con Miriam Gaudio (teatro Vignola Polignano e TaTì Bari). Nel 2021 “Le Disubbidienti“ con Valeria Nardulli e Floriana Giorgio a Palazzo Pesce, Mola di Bari. Nel 2023 “Vagabonds” Colette rencontre Django Reinhart con il trio Jeangot. Sempre 2023, ”Anime del Sur” con Vito Fiore e Luigi Bisanti/Claudia Fiore. Nel 2024 “La favola della bambola Viaggiatrice di Kafka” e “Quattro voci fra isole e sogni” insieme alla cantautrice Rebecca Fornelli. Nel 2025 “Racconti Sudamericani” con Marco Vinicio Carnicelli.

Vito Fiore, ha compiuto gli studi di chitarra classica diplomandosi con il massimo dei voti al Conservatorio “T. Schipa”

di Lecce, sotto la guida di Etta Zaccaria.

Ha avuto da sempre il conforto, per le sue indagini tecnico-artistiche, del Maestro Alirio Diaz e di Aldo Minella.

Ha frequentato il Corso Superiore di Perfezionamento alla Civica di Musica di Milano col M° Aldo Minella.

Si è esibito come solista, in formazioni da camera e con Orchestra per importanti Enti pubblici e Associazioni

Musicali: Istituzione Concertistica Salentina di Lecce, C.E.M. di Mesagne, Associazione Musicale “N. Rota” di Castellana Grotte, Società dei Concerti di Asti, Accademia corale “V. Veneziani” di Ferrara, Associazione della Civica Scuola di Musica “A. Rebora” di Ovada (Asti), C.I.M. (Centro Incontri Musicali) di Firenze, Associazione Amici della Musica “Neopoiensis” di Palermo, Associazione Musicale “Kammermusik” di Ferrara, Università degli Studi di Lecce.

E’ docente di chitarra classica presso la Scuola Statale ad Indirizzo Musicale “Virgilio” di Brindisi. Si dedica a studi di ricerca, analisi, trascrizioni e pubblicazioni, sia di opere che formano il suo repertorio sia di quelle a scopo didattico.

Ha pubblicato con le edizioni Nuova Carisch e Bérben.

Luigi Bisanti si è diplomato in Flauto Traverso e Flauto Dolce con il massimo dei voti presso i Conservatori “T. Schipa” di Lecce e “N. Piccinni” di Bari. Si è perfezionato con i Maestri: A. Persichilli, A. Adorjan, M. Larrieu, M. Gatti, P. Cartosio, L. Cavasanti, L. Caffagni.

È stato 1° flauto nelle orchestre I.C.O. di Lecce, Orchestra da Camera dell’Istituzione Concertistica Salentina, Orchestra Internazionale d’Italia, Orchestra della Magna Grecia, Orchestra giovanile U. Ughi di Roma.

È stato interprete di prime esecuzioni assolute di opere contemporanee e di musica antica eseguite con strumenti d’epoca. Ha registrato per Dynamic, Stradivarius, Village records, MMS, “DAD records”, MGP ecc… Ha inoltre effettuato registrazioni per la Rai, SUISSE ROMANDE, Mediaset, ecc.. È stato ospite di prestigiose Istituzioni concertistiche nazionali ed internazionali: Lausanne, Monaco, Tirana, Roma, Cosenza, Cagliari, Bari, Potenza, Urbino, Palermo, Benevento, Treviso, Lecce, Rimini ecc.. Nell’anno 2011 ha partecipato in qualità di Tutor dei fiati e ottavinista nelle file dell’ Orchestra Nazionale dei Conservatori affiancata dalla Shangai Oriental Symphony Orchestra diretta dal M° Xu Zhong, con concerti eseguiti nei più prestigiosi Teatri della Cina e della Corea del Sud: Shanghai (Cina), Busan, Seul, Jeonju (Corea del Sud).

Tra i suoi alunni, vincitori di concorsi nazionali ed internazionali, spicca Andrea Manco, 1° Flauto al Teatro alla Scala di Milano.

E’ titolare della cattedra di flauto presso il conservatorio “T. Schipa” di Lecce.