Il rito del fuoco di Sant’Antonio Abate torna a illuminare Serranova con la decima edizione della Fòcara, appuntamento ormai storico per la comunità e per il territorio. Sabato 31 gennaio, a partire dalle 20.00, la borgata si raccoglierà attorno al grande falò, simbolo di luce, calore e rinascita nel cuore dell’inverno.

Come da tradizione, la fòcara sarà costruita con la classica catasta di legna proveniente dalle potature invernali. Un gesto antico che diventa occasione di incontro, capace di trasformare le strade di Serranova in uno spazio condiviso di memoria, energia e partecipazione sociale, dove generazioni diverse e visitatori si ritrovano attorno allo stesso fuoco.

La serata sarà animata dalla musica dei DJ di Ciccio Riccio, da artisti di strada e giocolieri, mentre l’aria si riempirà dei profumi dello street food con specialità gastronomiche locali, per vivere la festa attraverso sapori autentici e un clima di convivialità diffusa.

L’evento è organizzato dalla comunità di Serranova e dall’associazione Effetto Serranova, con il supporto del Comune di Carovigno, del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto e di Crai San Vito dei Normanni. Un’iniziativa che unisce cultura popolare e socialità, confermando la Fòcara come uno dei momenti più sentiti dell’inverno nel nord Salento.