Tutto in un fine settimana, tutto in “One Weekend”. Si chiama così l’iniziativa federale che vedrà la Puglia come regione pilota, sabato 24 e domenica 25 gennaio: tutte le gare di un turno intero del campionato U14 Gold in un’unica sede, Fasano, sotto la supervisione del tecnico federale Francesco Rossi. Nella giornata di sabato sarà presente in Puglia anche Gigi Datome, coordinatore delle attività del Settore Squadre Nazionali.

«Per la prima volta in Italia – spiega il presidente Fip Puglia Francesco Damiani – il Settore Squadre Nazionali seguirà gli under 14 non in un raduno, come siamo abituati, ma nel loro campionato regionale e con le rispettive squadre. Una formula davvero inusuale per confrontarsi con coach Rossi e per salutare Gigi Datome. Ci aspetta una due giorni davvero elettrizzante con sei partite tutte su un solo campo, fra sabato e domenica».

Toccherà al palazzetto dello sport di Fasano in località Vigna Martina ospitare per intero il nono turno del campionato under 14 Gold maschile: si comincia sabato alle 15,30 con Nuova Matteotti Corato-Cus Bari, per proseguire alle 18 con Fortitudo Francavilla-Elite Lecce. Domenica si riparte alle 9,15 con Murgia Santeramo-Messapica Ceglie, mentre alle 11,30 si gioca Iap Aurora Brindisi-Virtus Galatina. Al pomeriggio si torna in campo alle 15,30 con Valtur New Basket Brindisi-Angiulli Bari per chiudere alle 18 con il derby tarantino Virtus-Anspi Santa Rita.