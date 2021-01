Sono state distribuite ieri mattina, giovedì 7 gennaio 2021, alla riapertura delle attività scolastiche dopo la pausa natalizia, le pattumelle per la raccolta differenziata che, come dichiara l’assessora all’Ambiente Tiziana Barletta, sono state acquistate grazie al contributo ottenuto da Comieco.

Nel dicembre del 2019, infatti, il Comune di San Michele Salentino ha partecipato al concorso nazionale “Ecocampioni” organizzato da Comieco, il consorzio che garantisce il recupero e il riciclo degli imballaggi di carta e cartone provenienti dalla raccolta differenziata dei vari Comuni e come da comunicazione pervenuta nei primi mesi del 2020, Comieco ha voluto premiare l’impegno dell’Ente con la somma simbolica di 500 euro.

“Aver ottenuto questo premio è, sicuramente, motivo di soddisfazione perchè rappresenta un riconoscimento per l’impegno che l’Amministrazione riserva nei confronti dell’ambiente – spiega l’assessora all’Ambiente, Tiziana Barletta – per questo abbiamo voluto utilizzare la somma per acquistare materiale utile per la comunità scolastica, comprando pattumelle in materiale durevole da utilizzare, nell’immediato, per il conferimento delle mascherine, oggetto simbolo del 2020. Terminata la pandemia i contenitori potranno essere utilizzati per il conferimento di altre tipologie di rifiuti come plastica e carta.”

L’assessora Tiziana Barletta, che detiene anche la delega alla Pubblica Istruzione e Gentilezza, ha voluto proporre alla scuola dell’Infanzia e Primaria una simpatica iniziativa: con l’aiuto dei docenti, gli alunni e le alunne potranno decorare e personalizzare le pattumelle con creatività e fantasia. Terminato il lavoro, sarà possibile inviare la foto della pattumella decorata all’ indirizzo di posta elettronica istruzionegentilezza@libero.it.

Adele Galetta

Responsabile Comunicazione Istituzionale e Portavoce del Sindaco, Comune di San Michele Salentino