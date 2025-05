Il Comune di San Michele Salentino continua con determinazione la sua battaglia contro il Consorzio di bonifica dell’Arneo, al fianco di una comunità che da anni subisce un tributo privo di reali servizi in cambio. Dopo aver già chiesto ufficialmente alla Regione Puglia la riperimetrazione territoriale per essere escluso dal comprensorio del consorzio, l’amministrazione comunale sostiene oggi una nuova iniziativa concreta: la raccolta firme per una proposta di legge di iniziativa popolare promossa dal Comitato “Voce Comune”.

Mercoledì 4 giugno alle ore 19.00, in Piazza Marconi, si terrà un incontro pubblico per presentare alla cittadinanza la Proposta di Legge che punta a modificare il Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. La proposta mira a rafforzare le garanzie di difesa per i cittadini consorziati nelle controversie sui contributi di bonifica, assicurando un pieno rispetto dell’articolo 24 della Costituzione, che sancisce il diritto alla tutela giurisdizionale.

All’incontro parteciperanno personalità di rilievo che sostengono l’iniziativa: la senatrice Adriana Poli Bortone, sindaco di Lecce e presidente del Comitato “Voce Comune”, la vicepresidente Luana Nutricato e l’avvocato Maurizio Villani, autore della proposta di legge. Il sindaco di San Michele Salentino, Giovanni Allegrini, aprirà l’evento con un intervento in difesa dei diritti degli agricoltori, da tempo penalizzati da un sistema ritenuto ingiusto. A moderare l’incontro sarà Marianna Matarrese, presidente del Consiglio comunale.

San Michele Salentino conferma così il suo impegno a tutela dei cittadini, dando voce a un malcontento diffuso e promuovendo strumenti normativi che possano finalmente garantire giustizia ed equità.

