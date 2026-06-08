Il Poli Officine Culturali ha ospitato sabato 6 giugno il workshop “Vite in Comune: fare impresa tra tradizione e innovazione”, iniziativa dedicata alla valorizzazione del patrimonio vitivinicolo locale e alle opportunità imprenditoriali rivolte alle giovani generazioni.

L’evento pensato come momento di confronto tra esperienza produttiva e nuove prospettive di sviluppo, con l’obiettivo di promuovere modelli di impresa capaci di coniugare identità territoriale, innovazione e sostenibilità.

Il pomeriggio si è aperto con il talk “Vite in Comune. Visioni Imprenditoriali”, che ha visto protagonisti i titolari delle cantine di San Pancrazio Salentino Scarpello Vini, Conte Vini e Funiati Artigiani Viticoltori. I giovani imprenditori hanno condiviso il percorso delle proprie aziende, raccontando le sfide affrontate, le preoccupazioni, i risultati raggiunti e le prospettive future del settore vitivinicolo. Un confronto diretto che ha offerto ai partecipanti l’opportunità di conoscere da vicino esperienze imprenditoriali radicate nel territorio e orientate alla crescita.

La seconda parte dell’iniziativa ha dato spazio alla progettazione. Attraverso un laboratorio dedicato al turismo esperienziale, i partecipanti hanno elaborato proposte capaci di valorizzare le cantine e il patrimonio locale attraverso percorsi, eventi e attività in grado di attrarre visitatori e creare nuove occasioni di sviluppo economico.

La giornata si è conclusa con una degustazione di vini accompagnata da prodotti della tradizione gastronomica pugliese. Un momento che ha consentito di approfondire la conoscenza delle produzioni locali e di scoprire il mondo del vino attraverso assaggi guidati e suggerimenti sugli abbinamenti.

L’iniziativa rientra nelle attività gratuite promosse da Galattica – Rete Giovani Puglia, progetto della Regione Puglia e di ARTI Puglia, realizzato dal Comune di San Pancrazio Salentino in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Agricole, le cantine partner e il Servizio Civile.

Il workshop ha confermato il valore di percorsi che mettono al centro i giovani, favoriscono la creatività e rafforzano il legame tra tradizioni produttive e nuove opportunità di impresa.